Le patch Fortnite du 2 novembre ajoute une nouvelle arme exotique

Le patch Fortnite du 2 novembre est désormais disponible sur toutes les plateformes, et bien qu’il ne s’agisse que d’un petit correctif, il ajoute deux nouvelles armes au jeu, dont une que l’on peut trouver en abondance et une autre qui sera beaucoup plus rare et vous coûtera un quelques lingots d’or si vous voulez le porter vous-même. Voici les nouveautés de Fortnite suite au dernier patch.

Notes de mise à jour de Fortnite du 2 novembre

Avec le dernier patch, Fortnite n’héberge pas seulement une nouvelle arme sans coffre-fort ; il obtient également une toute nouvelle version plus froide avec une touche amusante. Le Grappler est de retour et il peut désormais être trouvé en butin dans les coffres et sur les sols. Si vous êtes un vétérinaire de Fortnite, vous vous souviendrez que le Grappler vous permet de tirer un projectile en forme de piston sur une corde qui vous tire rapidement vers l’avant.

C’est utile pour sortir de la tempête un peu plus vite ou pour bondir sur un ennemi avec une rapidité peu conventionnelle. Cela prendra un emplacement d’inventaire, mais pour beaucoup, cela en vaut la peine pour le hijinx de type Batman qui peut s’ensuivre.

Pour les joueurs qui veulent pousser leur technique de grappling un peu plus loin, une variante exotique jamais vue auparavant, le Grappin glacial, est maintenant disponible. Comme les autres exotiques, il peut être acheté auprès d’un PNJ. Cette fois, c’est Fabio Sparklemane, la talentueuse mascotte/licorne de céréales qui traîne à Apres Ski au sud-ouest de Misty Meadows.

L’hiver arrive, tout comme l’Icy Grappler.

L’Icy Grappler reprend le mécanisme d’auto-lancement du Grappler et ajoute une touche glaciale à la fin de la manœuvre. Lorsque vous atterrirez après l’avoir utilisé, vos pieds se transformeront en blocs de glace, un peu comme nous l’avons vu lors des Winterfests précédents, ce qui vous permet de patiner sur plusieurs mètres. Cette poussée vous donnera non seulement un peu plus de distance par poussée avec le grappin glacial, mais elle devrait également faire de vous une cible plus difficile à atteindre si quelqu’un suit vos mouvements.

Les deux versions du Grappler sont désormais disponibles dans les listes de lecture standard, mais notez qu’elles n’apparaîtront pas dans les listes de lecture compétitives, ce qui est normal.

Pour en savoir plus sur Fortnite cette semaine, ne manquez pas les rumeurs tourbillonnantes qui suggèrent que la saison 9 n’arrive pas, et au lieu de cela, nous sommes peut-être au bord du chapitre 3 de Fortnite.

