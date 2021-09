Le patch Ghost of Tsushima corrige son petit problème le plus ennuyeux

Sucker Punch a déployé une mise à jour très importante pour La coupe du réalisateur de Ghost of Tsushima jeudi. Le patch 2.08 cible spécifiquement un problème de longue date qui n’a pas été résolu avec le lancement du jeu sur PS5.

En termes simples : il faut trop de temps pour afficher les produits cosmétiques dans le menu de Ghost of Tsushima. Si vous décidez de vérifier l’apparence d’une armure, d’un chapeau ou de tout autre élément de votre personnage avant de vous engager, vous devez attendre plus de six ou sept secondes pour que l’aperçu se charge.

Bonne chance pour essayer de parcourir les couleurs ou les styles pour le même ensemble d’armures, car au moment où il se charge, vous aurez probablement oublié à quoi ressemble le design original. Le basculement entre eux n’aide pas non plus, car il faudra toujours le même temps pour charger chaque aperçu.

Cela a été un problème sur PS4, mais tout le monde l’a simplement attribué à la lenteur de l’entraînement mécanique de la console. Mais lorsque le Director’s Cut a été annoncé pour PS5, un temps de chargement plus rapide était l’une des principales caractéristiques de la mise à niveau payante. Malheureusement, cela ne s’est pas étendu à ces écrans de prévisualisation. Jusqu’à maintenant.

Le patch 2.08 ramène également les invites de boutons colorées et apporte quelques correctifs au mode coopératif Legends.

Le patch 2.08 pour #GhostOfTsushima Director’s Cut est maintenant en ligne. Ce correctif améliore le temps de chargement pour l’affichage des produits cosmétiques dans les menus de la PS5, restaure les invites des boutons de couleur, ainsi que divers ajustements de Legends et des corrections de bugs supplémentaires. — Ghost of Tsushima 🎮 Découpe du réalisateur maintenant ! (@SuckerPunchProd) 2 septembre 2021

