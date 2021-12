Le patch Massive Back 4 Blood apporte une progression hors ligne, rééquilibre les trois difficultés et plus encore

Aujourd’hui, Retour 4 SangLa dernière mise à jour de l’année est déployée sur toutes les plateformes. Il s’agit d’un correctif majeur, promis en novembre, et il comprend un certain nombre de fonctionnalités demandées par les joueurs, ainsi qu’une refonte des difficultés du jeu.

La mise à jour de décembre sera mise en ligne aujourd’hui à 10h PT, 13h HE, 18h Royaume-Uni sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

La plus grande nouveauté est l’arrivée officielle de la progression de la campagne hors ligne, permettant aux joueurs de jouer à la campagne complète – et de progresser – sans avoir besoin d’une connexion Internet. C’est quelque chose que beaucoup demandent depuis le lancement.

Le patch introduit également un nouveau type de carte. Appelé Graver des cartes, ceux-ci peuvent être acquis auprès des nouvelles lignes de ravitaillement des marchands itinérants (disponibles pour une durée limitée). Les Burn Cards peuvent être jouées dans toutes les pièces sûres et offrent des effets temporaires tels que des bonus de devise, des augmentations de résistance et une guérison instantanée. Vous pouvez même vous attendre à ce que d’autres cartes normales rejoignent la liste.

L’autre ajout majeur du patch est un rééquilibrage complet des trois niveaux de difficulté de Back 4 Blood. Lorsque vous jouez sur Recruter, vous remarquerez une résistance aux dégâts plus élevée, plus de bonus de devise, de bonus de guérison et de bonus de guérison de traumatisme pour chaque continue.

Vétéran a vu ses dégâts de tir ami modifiés. La santé, les dégâts et les munitions de la base des joueurs ont également été augmentés. Par défaut, vous soignerez également Trauma dans chaque pièce sûre, et vous obtiendrez plus de devises en continu et un bonus de guérison plus important. Les armoires de premiers secours prennent désormais également en charge deux utilisations gratuites. Enfin, alerter les Dormeurs n’appellera plus une horde.

Cauchemar a vu la plupart des changements. Comme Vétéran, les dégâts de tir ami ont été ajustés. Special Ridden infligera désormais beaucoup moins de dégâts aux joueurs, tout comme le Common Ridden. Les armoires de premiers secours ont désormais une utilisation gratuite et la pénalité de traumatisme due aux incaps a été réduite à cinq. Lorsque vous êtes attaqué, vous trébucherez moins sur Nightmare.

Il y a encore plus d’ajustements d’équilibre pour Nightmare, y compris les bonus de guérison, de devise, de guérison de traumatisme, de tirage de cartes et de munitions.

Turtle Rock a ajusté le taux d’apparition de spécial Monté dans l’ensemble, et équilibré quelques-uns d’entre eux afin qu’ils soient moins frustrants lorsque vous les rencontrez. Cela vaut à la fois pour les quelques-uns qui apparaissent en hordes, ainsi que pour l’itinérance Ridden que vous pourriez rencontrer au cours de votre exploration.

Une fois le patch mis en ligne, l’événement saisonnier des vacances du jeu débutera. Vous remarquerez des décorations à Fort Hope et dans la gamme, sans oublier un tas de nouveaux skins de personnages, skins d’armes, emblèmes et sprays à débloquer. Rendez-vous sur le site officiel de Back 4 Blood pour le journal des modifications complet – il est charnu !

Si vous pensez que vous allez revenir dans le jeu (ou le démarrer pour la première fois), assurez-vous de consulter nos conseils très utiles sur Back 4 Blood.