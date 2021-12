Le patch Massive Battlefield 2042 inclut des centaines de changements

Image : EA

Avec le déploiement d’un correctif massif aujourd’hui, EA a révélé tout ce qu’il peaufinait dans Battlefield 2042 immédiatement après son lancement approximatif. Des centaines de petites corrections ne transformeront pas comme par magie le jeu de tir en ce que les fans de longue date veulent qu’il soit, mais ils en feront certainement une expérience moins frustrante pour tous ceux qui traînent encore.

La grande mise à jour d’aujourd’hui est la troisième du jeu, avec une autre plus petite à suivre avant la fin du mois. Bien qu’aucun d’entre eux n’apporte des fonctionnalités aussi basiques que le chat vocal en équipe, ils corrigent une pléthore de bugs, améliorent le matchmaking et ajoutent de nouveaux défis hebdomadaires pour augmenter l’XP gagné par les joueurs et déverrouiller la progression.

Voici un petit assortiment de certains des changements qui ont attiré mon attention :

améliorations pour résoudre un problème où les joueurs tués dans des véhicules tomberaient sous la géométrie de niveauRésolution de divers problèmes de scintillement et de bégaiement visuels Correction d’un problème où la propagation des balles était trop élevée en essayant de tirer en zoomant juste après le sprint pour certaines armes Portal. Ajout de barres de santé sur les véhicules ennemis (jusqu’à 200 m) et les soldats ennemis lorsqu’on les regardait (jusqu’à 50 m). ne pas faire revivre les joueurs Correction d’un problème où les contre-mesures de missiles ne fonctionnaient parfois pas, empêchant les missiles d’exploser et de réacquérir la même cible. Correction de certains véhicules à roues continuant à reculer lorsque la marche arrière était relâchée. cible. Remarque : d’autres améliorations sont toujours à l’étude. Efficacité réduite du NTW-50 contre les véhicules. Ajout d’un élément d’interface utilisateur qui montre les joueurs à proximité qui peuvent vous faire revivre à moins de 50 m lorsqu’ils sont abattus.

Vous pouvez trouver la liste complète sur le site Web d’EA. La plupart sont des corrections de bugs, mais certains changements semblent être de véritables améliorations du mode et de l’équilibre du gameplay. Hazard, par exemple, est devenu un peu plus généreux dans ses récompenses et indulgent dans sa phase d’extraction. Des armes comme le NTW-50, qui faisaient exploser les véhicules bien plus rapidement que les lance-roquettes, sont de plus en plus réduites. Et les nouvelles fonctionnalités de l’interface utilisateur pour la relance convaincront, espérons-le, plus de personnes de 1) jouer des rôles de support et 2) de ne pas choisir de se vider immédiatement et de se redéployer lorsqu’elles ont été abattues.

C’est un excellent premier pas vers la stabilisation du jeu. Mais de nombreux problèmes de Battlefield 2042 sont beaucoup plus profonds que des problèmes sous la carte et des balles qui n’enregistrent pas les coups. Conquest, le mode chapiteau, reste un gâchis décevant et chaotique. Les nouvelles cartes en général ne sont pas excellentes pour canaliser les joueurs adverses dans des confrontations intéressantes. Et Portal, le grand rédempteur, a toujours XP désactivé parce que les joueurs en abusaient pour monter de niveau très rapidement. Il ne semble pas que ce sera de retour avant ce week-end au plus tôt.