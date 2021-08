Le patch Massive Garden Story vient de changer, ainsi qu’une nouvelle icône d’écran d’accueil

in

Les gens ont des sentiments très, très forts à propos des icônes qui apparaissent sur le tableau de bord de la Nintendo Switch. La plupart des icônes sont étonnamment occupées, avec des titres affichés bien en vue, et il s’avère que c’est exactement ce que les gens veulent – et pourtant, de temps en temps, un jeu sortira avec le type d’icône que vous attendez pour un jeu pour téléphone : simple, grand art, sans titre. Ils ne sont pas mauvais, mais ils ont l’air bizarre à côté de toutes les autres icônes.

Il semble que le problème se situe dans le backend de Nintendo – le développeur de la simulation agricole Littlewood, Sean Young, a eu un problème similaire, qu’il a reproché de ne pas savoir à quoi servait “l’icône”:

La prochaine mise à jour aura une bien meilleure icône de jeu sur Switch. J’ai mal compris Nintendo quand ils ont demandé une “icône” LOL pic.twitter.com/jkgzGaU7ey— Sean Young (@SeanYoungSG) 25 février 2021

Garden Story, un RPG/life-sim mignon que nous avons examiné récemment, est le dernier à souffrir du problème d’icône, et vous l’avez peut-être remarqué sur votre propre écran d’accueil – où est le titre ? Comment sommes-nous censés savoir de quel RPG pixel art avec un protagoniste de raisin il s’agit ?!

Mais le jeu est enfin en train d’être patché, avec la version 1.0.6 comprenant tous les patchs qui ont déjà été publiés pour le jeu sur PC.

Voici ce que comprend le correctif, en éliminant les correctifs sur Steam :

Ajout d’un objet de collection pour déverrouiller l’emplacement mémoire final

Correction du verrouillage logiciel où la séquence de fin de partie ne se déclenchait pas

Correction du verrouillage logiciel où Concord pouvait périr en sortant d’un donjon

Correction du verrouillage logiciel où Concord pouvait se coincer dans la boutique d’Ollie

Correction du verrouillage logiciel où Rapa ne s’adressait pas à Concord en arrivant à Autumn Town la nuit

Correction d’un bug où le joueur pouvait planter des graines sans les posséder

Correction de divers bugs visuels

Livre manquant réactivé dans la bibliothèque Summer Bar

Divers ajustements d’orthographe et de formulation Création de protections supplémentaires pour le problème empêchant certains joueurs de déclencher la séquence de fin de partie Les éléments impossibles à obtenir ont été supprimés, permettant ainsi l’achèvement de la mise à niveau de la bibliothèque et de la baguette de radiesthésie. Correction d’un bug où la faveur de Pagu pouvait l’emporter sur l’étape de quête de la baguette de radiesthésie Correction d’un bug où l’achèvement de la faveur pouvait effacer les parcelles de construction Correction d’un bug où les bottes de roulement pouvaient interrompre les mini-jeux de radiesthésie Correction de divers bugs visuels Correction des collisions de porte de puzzle Waterlog Ajout de cohérence au nom de la zone “Bloom Bank” Son mineur ajustements Correction d’une rupture de séquence et d’un verrouillage logiciel où Concord pourrait éviter la réparation du pont dans le didacticiel Rana

Correction d’une rupture de séquence où Concord pouvait passer devant les gardes Waterlog

Ajout d’un indicateur visuel pour savoir où déclencher la séquence de fin de partie. En train d’explorer d’autres problèmes de séquence possibles dans ce domaine

Correction du verrouillage logiciel où Concord pouvait être piégé dans les brumes

Ajout de noms d’objets à la boîte de rangement du village

Cube Coast est désormais correctement étiqueté sur la carte

Crédits mis à jour

C’est beaucoup de corrections ! Dans notre revue, nous avons mentionné que nous avions eu un crash lors du combat final contre le boss, ce qui rendait impossible la fin du jeu – nous devrons tester la 1.0.6 pour voir si cela corrige ce bogue.

Oh, mais le plus important… voici la nouvelle icône :

Êtes-vous heureux de voir ces corrections de bogues, ou s’agit-il uniquement de cette icône améliorée ? Faites le nous savoir dans les commentaires!