Le patch PC Horizon Zero Dawn ajoute DLSS, AMD FSR

Guerilla Games a publié un nouveau patch pour Horizon Zéro Aube sur PC, et il est livré avec quelques améliorations pour le jeu.

Avec le patch 1.11, la technologie de conversion ascendante DLSS de Nvidia et l’ajout de FidelityFX Super Resolution (FSR) d’AMD remplacent FidelityFX CAS.

Avec l’inclusion de ces technologies, l’interface utilisateur a été mise à jour afin que l’écran des paramètres facilite l’ajout de DLSS et FSR.

Une autre mise à jour de l’interface utilisateur voit la suppression de l’option Echelle de rendu. Mais, le même résultat peut maintenant être obtenu en ajustant la méthode Upscale à Simple et en ajustant la qualité Upscale.

Certaines améliorations de performances ont également été ajoutées avec le patch 1.11.

Il s’agit notamment d’améliorations du système de gestion qui se traduiront par quelques différences notables. Par exemple, il n’y a plus d’étape de pré-compilation du shader au démarrage. Cela signifie qu’à partir de maintenant, le jeu compilera toujours des shaders pendant le chargement et en arrière-plan.

Les bégaiements pendant le jeu qui se produisaient en raison de la compilation de shaders en arrière-plan ont maintenant été considérablement réduits. Mais, comme la compilation des shaders se déroule toujours en arrière-plan, vous remarquerez peut-être que le jeu utilise une utilisation plus élevée du processeur pendant que cela se produit.

Avec la mise à jour, les écrans de chargement attendront que les shaders requis soient entièrement compilés. Cela peut entraîner un temps de chargement un peu plus long sur certains systèmes. Mais, sur des machines plus performantes avec des processeurs plus rapides, les écrans de chargement seront généralement plus courts, en raison d’une compilation de shaders plus efficace qui exploite mieux les processeurs haut de gamme.

Si vous avez déjà terminé le jeu sur PC et que vous cherchez une nouvelle aventure dans l’univers Horizon, vous n’avez plus longtemps à attendre : Horizon Forbidden West sortira sur PS4 et PS5 le 18 février.