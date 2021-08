Le patch Pokemon Unite Blissey détruit le ronflement et le bouton d’éjection

Capture d’écran : Groupe TiMi Studio

La prochaine mise à jour très attendue de Pokémon Unite ajoutera Blissey en tant que nouveau guérisseur, mais ce n’est pas tout. Le correctif comprend également une liste de correctifs terriblement décevants pour tous les secteurs Snorlax, ainsi qu’un coup de pouce pour peut-être arrêter d’utiliser ce foutu bouton d’éjection sur 95% de vos versions.

Selon les vagues notes de mise à jour, les mouvements Heavy Slam, Block et Unite de Ronflex ont tous été nerfés en ce qui concerne les dégâts, la durée ou la guérison. Bien que Flail ait été amélioré, dans l’ensemble, ces changements garantissent que notre gros bourgeon bleu cesse d’être une menace aussi terrible. Je devrais le savoir; Je joue Ronflex.

Et laissez-moi vous dire que Ronflex peut être conçu pour être presque imparable. En tant que défenseur, il est évidemment un peu plus volumineux, mais il a également un fort contrôle des foules avec son bouclier et frappe assez fort avec son étourdissement. J’aimais équiper le cookie, le bouclier et la genouillère pour que ses HP déjà impressionnants augmentent de manière exponentielle à chaque objectif. Peu importait que je marquais un maigre point ou 50 – chaque dunk augmentait ma santé. En peu de temps, mon Ronflex était un tel mur que je pouvais affronter en toute confiance toute une équipe de joueurs ennemis sans trop risquer de mourir. Entre le bouclier et l’étourdissement, je pouvais repousser les gens et les rendre inutilisables encore et encore jusqu’à ce que mon mouvement Unite frappe, auquel cas un massacre s’ensuivit.

Vous pouvez voir pourquoi ils voudraient freiner Ronflex. Bien que je maintiens qu’atteindre ce point imparable nécessite beaucoup de jeu prudent qui n’a pas toujours été assuré, une fois que vous y êtes, Ronflex est une bête. Ou était. Je suis sûr qu’il sera toujours très capable, mais RIP le rêve de repousser perpétuellement d’autres joueurs dans le spawn avec peu de recours.

Garchomp, en revanche, a été poli : une perspective terrifiante étant donné à quel point le requin terrestre est déjà mortel. Même chose avec Greninja. D’une manière ou d’une autre, toujours rien ici sur Zeraora et sa décharge dévastatrice. Un peu surpris qu’il n’y ait rien pour Absol, qui semble également imparable entre de bonnes mains.

G/O Media peut toucher une commission

Le changement le plus notable en dehors de Ronflex est peut-être tous les ajustements apportés aux différents objets de combat. D’après mon expérience, presque tout le monde équipe le bouton d’éjection, qui vous permet de vous téléporter rapidement à une petite distance. À des niveaux plus élevés dans le classement, vous voyez quelques expérimentations ici et là, mais le plus souvent, vous pouvez parier qu’un joueur aura le bouton d’éjection équipé. C’est utile, surtout lorsque vous êtes sur le point de mourir. Je l’utilise tout le temps!

Eh bien, c’est sur le point de devenir plus merdique. Je ne peux pas vous dire comment, exactement, parce que toutes les notes disent “Stat Decreases”, et qui sait ce que cela signifie. Curieusement, cependant, Goal-Getter, Fluffy Tail et X Attack ont ​​tous obtenu une «augmentation des statistiques». Encore une fois, Dieu sait ce que cela signifie, mais cela ressemble certainement à un buff. Alors maintenant, vous avez une incitation supplémentaire à essayer quelque chose d’autre pour votre construction. En supposant que Ronflex n’est pas injouable lorsque le patch arrive, je vais probablement échanger le bouton contre Goal-Getter – après tout, toute ma construction dépend de la réalisation d’autant de dunks que possible.

Mais peut-être que je finirai par apprendre Crustle ou Blissey à la place ? Les choix. Dans tous les cas, les notes de mise à jour complètes sont ci-dessous :