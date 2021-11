Le patch Pokémon Unite corrige son personnage le plus brisé, Greedent

Capture d’écran : Groupe TiMi Studio

Lorsque les développeurs de Pokémon Unite TiMi Studio Group ont annoncé que le prochain personnage du jeu serait Greedent, beaucoup se sont grattés la tête. D’autres, je présume, ont dû rechercher sur Google de quelle génération le monstre ressemblant à un écureuil était originaire. Et certains fans ont juste froissé le nez et ont pensé, pourquoi ?

Attention, il n’y a rien de mal avec Greedent en théorie. Il est mignon, je suppose. Le problème, si vous pouviez même l’appeler ainsi, c’est que ce n’est tout simplement pas une inclusion particulièrement badass, surtout à côté de celles comme Charizard. Pourtant, comme pour tous les nouveaux personnages introduits dans le jeu, lorsque Greedent est devenu disponible, je l’ai acheté immédiatement. Mon objectif était de l’apprendre de fond en comble afin de ne jamais être pris au dépourvu en classement.

En tant que défenseur, Greedent est censé rester un peu en retrait et maintenir le fort, en particulier lorsque les joueurs poussent une attaque sur votre zone de dunk. Selon la construction, certains défenseurs peuvent frapper fort : Blastoise, par exemple, peut à peu près être joué en tant qu’attaquant. Jusqu’à un certain point, au moins.

Greedent était à un tout autre niveau. Greedent n’est peut-être pas cool, mais il regorge d’atouts. Vous pouvez produire des baies curatives presque à volonté. Il y a un mouvement qui, lorsqu’il est déclenché, non seulement engendrera une tonne de baies, mais vous permettra également de vous déplacer plus rapidement avec chaque baie mangée. Manger suffisamment de baies donne également à Greedent un bouclier. Si Greedent ne mange pas la baie, ses coéquipiers peuvent le faire, donc c’est toujours utile. Et enfin, nous avons Belch.

Bon sang. Je ne pense pas avoir vu un seul Pokémon frapper aussi fort que Greedent l’a fait une fois avec Belch. Cet enfoiré, sans mentir, peut vous faire perdre 75 % de votre santé en quelques secondes. (Au moins, c’est le cas dans ma version, qui inclut la politique de faiblesse, quelque chose qui augmente votre attaque proportionnellement aux dégâts reçus.) Oh, mais pire encore, la zone d’attaque pour Belch est assez large. Vous pouvez certainement y mettre au moins trois ennemis. Les gens avec plus de savoir-faire que moi prétendent qu’il peut en fait endommager le reste de la compétition, ce qui n’est certainement pas son rôle prévu.

C’était tellement mauvais que, même sur Classé, je me sentais complètement à l’aise de trop étendre Greedent dans la zone ennemie. Nous parlons au-delà d’une zone de but complètement intacte et dans la partie de la carte où votre personnage commencera à ralentir. Greedent serait là, volant les monstres d’attaque et de défense près de l’entrée de votre équipe, assassinant quiconque sortirait du frai frais et plein de santé. Une fois, je pense avoir même vu quelqu’un jouer Greedent en tant que jungler.

Greedent n’était destiné à aucune de ces choses !

Maintenant, en tant que joueur Greedent, je dirais qu’il faut au moins une certaine habileté pour réussir ces mouvements dévastateurs. Il faut une seconde pour se déchaîner, et s’il vous arrive de tirer des éructations au milieu du temps des baies de Pac-Man, Greedent continue de foncer vers l’avant. Changer de cap nécessite un demi-tour ou une action de dérive experte. Il est fondamentalement comme une voiture à remonter, ce qui signifie qu’il faut un peu de finesse pour le contrôler quand il est à son plus fort.

Mais même ainsi, je ne blâme pas les développeurs d’avoir pris des mesures ici. Selon les notes de mise à jour les plus récentes pour Pokémon Unite, Greedent obtient un nerf massif pour accompagner la nouvelle saison. Greedent récupérera moins, aura un bouclier plus petit, et le redoutable Belch verra ses dégâts diminuer. Bullet Seed est le seul mouvement qui est amélioré par les notes de mise à jour récentes, ce qui est génial car ce mouvement est tellement inutile que je ne pense pas avoir jamais vu quelqu’un l’exécuter.

Le patch sera mis en ligne mercredi, avec les autres nouveaux contenus. Greedent n’est cependant pas le seul monstre de poche affecté par le prochain patch. Ma fille Ninetails obtient un bon buff, avec une attaque spéciale qui augmente et Blizzard qui inflige des dégâts accrus et un temps de recharge réduit. Vous pouvez voir le reste des notes de mise à jour ici, avec l’aimable autorisation du principal site Web de Pokemon, Serebii.

Au-delà, espérons-le, de remettre Greedent à sa place, le patch introduira une saison sur le thème de l’été, un certain nombre de skins sympas et d’options de personnalisation, ainsi qu’un nouveau pass de combat. En les regardant maintenant, tout ce à quoi je peux penser, c’est, Dang, j’aurais aimé jouer à Crustle.