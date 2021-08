Le patch Pokémon Unite empêche Eldegoss d’être un meurtrier guérisseur

Capture d’écran : Groupe TiMi Studio

Environ deux semaines après le lancement, Pokémon Unite obtient son premier vrai patch le 4 août. Avant de vous demander, oui, le menu de sélection de personnage aura toujours une crise cardiaque chaque fois que vous triez vos monstres. Il n’y a rien dans les notes de mise à jour sur le fait que la partie la plus instable du jeu consiste à parcourir un menu dang. Mais sinon, presque toutes les créatures ont une sorte de réglage.

Avant le patch, Eldegoss, un personnage de soutien apparent, était souvent décoré par les joueurs de Wise Glasses et de la Shell Bell, aux côtés du fidèle Muscle Band. Le chargement a augmenté l’attaque spéciale du puffball, qui à son tour a gonflé son facteur de guérison déjà fort. Et puis, pour ajouter l’insulte aux blessures, les attaques de base du type herbe frappent désormais plus fort et plus rapidement avec cette configuration. La méta développée peu de temps après le lancement a transformé Eldegoss en un choix inhabituellement agressif qui pourrait, en même temps, soigner et améliorer tout le monde.

Eh bien, chaque mouvement de l’arsenal d’Eldegoss a été rétrogradé. Mais j’hésite à dire qu’il a été nerfé. Les capacités défensives de Cotton Spore ont augmenté, et les notes de patch japonaises indiquent également que Cotton Spore a eu “les effets sur les alliés et les Pokémon adverses… renforcés”, ce qui suggère que TiMi veut simplement que vous jouiez à Eldegoss comme prévu, en tant que soigneur de soutien. . Mais voir une fleur au visage de bébé détruire ses adversaires dans un 3-contre-1 était amusant pendant deux semaines qu’elle a survécu.

Ailleurs, Gengar, apparemment surpuissant, a vu son mouvement Hex souvent défavorisé. J’aimerais pouvoir vous dire ce que cela signifie réellement, mais à la manière typique de Nintendo, certaines des notes de mise à jour sont d’une vague exaspérante. Probablement, le changement vise à remédier au fait que Hex pourrait être abusé pour tourmenter votre ennemi. Si votre cible a un effet de statut, ce qui est probablement le cas si vous exécutez littéralement n’importe quel autre mouvement de Gengar, les dégâts sont augmentés et le temps de recharge est raccourci. Des clips de Gengar décimant des équipes entières par lui-même étaient courants pendant la fenêtre de lancement initiale, donc ce changement n’est pas du tout surprenant.

Je suis un joueur de Gengar inhabituel qui n’a pas exécuté Hex, et heureusement pour moi, ces autres mouvements ont en fait augmenté leurs dégâts. Indépendamment de ce changement, cependant, il semble que la vitesse et le statut de Gengar en tant que canon de verre restent intacts.

Le changement le plus amusant pour moi, cependant, est peut-être que Charizard obtient des buffs à tous les niveaux. Avant le patch, Charizard était juste OK. Capable, bien sûr, mais vous n’étiez pas susceptible de sauter dans un match et de voir un Charizard dominant. Cette réalité n’était probablement pas idéale pour le dragon qui est largement considéré comme le Pokémon le plus cool de tous les temps par la communauté et traité comme tel dans de nombreux jeux Pokémon principaux. Mais maintenant, de plus en plus de gens ont une raison d’essayer Charizard !

Le changement le plus déconcertant : l’augmentation de puissance unilatérale de Talonflame. Déjà, l’oiseau de feu était doué pour être un attaquant puissant qui pourrait éradiquer les barres de HP, et je crains ce qui sera bientôt possible avec le personnage.

Et la plus grosse absence réelle ? La décharge de Zeraora est complètement intacte. Après quelques matchs où Zeraora a été capable d’ignorer complètement un mouvement d’Unité adverse via des boucliers de décharge, en plus de sa capacité à décimer plusieurs ennemis alors qu’il est attaqué par de puissants attaquants assis sur des coussinets de guérison… sheesh.

Les notes de mise à jour complètes sont ci-dessous.