Le patch Trilogy corrige plus de 100 bugs

Aujourd’hui, Rockstar Games a publié un nouveau patch pour Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition qui a corrigé 117 bugs énormes dans le jeu.

Quelques correctifs qui méritent d’être mentionnés sont de multiples ajustements aux effets de pluie parfois désagréables du jeu (15 corrections de bugs pour être exact), des fautes d’orthographe sur les panneaux et un correctif pour « un problème avec la forme des accessoires Donut et Nut au beignet Tuff Nuts magasin. » Les notes de mise à jour complètes de la mise à jour de la version 1.03 sont longues comme l’enfer et les corrections d’adresses pour les trois jeux de la trilogie sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Meilleure chance la prochaine fois, joueurs de Nintendo Switch.

Depuis son lancement le 11 novembre, la trilogie GTA remasterisée est en pagaille. Les joueurs PC ont été empêchés de jouer aux jeux pendant des jours et Rockstar a dû supprimer les fichiers inclus par inadvertance avec la trilogie. Certains des fichiers découverts par les mineurs de données comprenaient des chansons coupées, des notes de développeur et le tristement célèbre mini-jeu de sexe Hot Coffee.

Le correctif de la version 1.03 est le deuxième correctif de la trilogie remasterisée, le premier étant le correctif de la version 1.02 publié le 20 novembre qui a corrigé 64 bugs. Pour tenter de réparer sa base de joueurs frustrés, Rockstar a publié des excuses après le premier patch et a offert les versions classiques de GTA III, Vice City et San Andreas dans un bundle aux joueurs qui avaient acheté la trilogie via le Rockstar Games Store. Selon l’éditeur, l’offre est gratuite et se poursuivra jusqu’en juin 2022. Auparavant, l’éditeur avait retiré ces jeux des vitrines sans avertissement le jour où la trilogie GTA a été officiellement annoncée.

S’il est louable que Rockstar ait pu déployer ces correctifs si rapidement, il faut se demander comment la trilogie a pu être publiée dans un état aussi déplorable. Cependant, la trilogie GTA n’a guère été le seul jeu à avoir une sortie buggy cette année.

Pas pour approuver Henry Ford, mais l’industriel a dit un jour : « La qualité, c’est bien faire les choses quand personne ne regarde. » Les jeux dits « AAA » sont parfois en deçà de ce standard de qualité depuis des années, même sans l’excuse de la pandémie. Il aurait peut-être été plus juste d’appeler cette version Grand Theft Auto: The Trilogy – Finite Edition. Peut-être qu’un jour, s’il continue d’obtenir des correctifs comme ceux-ci, il deviendra vraiment définitif.