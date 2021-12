Le patchwork exaspérant de réglementations cryptographiques est bon pour la cryptographie

Troisièmement, un seul régulateur centralisé s’apparente à être « juge, jury et bourreau ». En tant qu’ancien régulateur, je sais à quel point il peut être facile de se tromper, en particulier lorsqu’il s’agit de modèles commerciaux et de technologies nouveaux et émergents. Rassembler toute l’autorité et le pouvoir de réglementation au même endroit est risqué pour tout le monde, les consommateurs comme l’industrie. Bien qu’il puisse y avoir certains avantages pour les grands opérateurs historiques, cela ne serait pas bon pour l’écosystème dans son ensemble.

Share