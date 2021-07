Le patinage féminin quitte le plus jeune podium de l’histoire olympique

26/07/2021

Le à 10h30 CEST

Le skateboard n’est pas seulement entré dans l’histoire aujourd’hui avec sa première compétition olympique féminine, mais aussi a quitté le plus jeune podium à ce jour dans un Jeux: les Japonais Momiji nishiya, 13 ans, le Brésilien Rayssa Leal, avec le même âge, et aussi japonais Funa Nakayama, 16 ans.

Ces trois adolescentes ont été les meilleures du total des huit finalistes classées pour la finale de patinage féminin dans la catégorie street, lors de la première olympique de Tokyo 2020, qui s’est tenue ce dimanche au Skate Park de Ariaké. Les noms de Nishiya Oui Loyal sont déjà parmi les plus jeunes médaillés des épreuves olympiques et, avec Nakayama, constituent le plus jeune podium vu à ce jour dans un Jeux.

En ce sens, Nishiya a renversé le nageur Kyoko Iwasaki, qui a remporté l’or en natation à Barcelone 92, en tant que plus jeune vainqueur olympique de son pays. De son côté, Leal est arrivée à Tokyo en tant que plus jeune représentante olympique de l’histoire de son pays, et aujourd’hui elle est également devenue la plus jeune médaillée.