Le patineur olympique Luka Klasinc accusé d’une escroquerie de prêt COVID-19: DOJ ⋆ .

Luka Klasinc, un ancien patineur artistique olympique et ressortissant slovène, fait face à des accusations fédérales après un prétendu stratagème visant à frauder le gouvernement avec de l’argent destiné aux entreprises en difficulté pendant la pandémie de coronavirus.

Klasinc, 48 ans, a utilisé “des documents falsifiés lors de ses tentatives pour accéder à plus de 1,5 million de dollars de fonds versés à des prêts frauduleux de la US Small Business Administration (“SBA”) pour préjudice économique”, a déclaré mardi le ministère de la Justice dans un communiqué.

Selon le DOJ, Klasinc avait ouvert trois comptes bancaires professionnels vers 2019 et entre juillet et septembre 2020, les comptes ont reçu 1 595 800 $ de la SBA, conformément à 11 prêts en cas de catastrophe économique, selon le DOJ.

« Au cours de la même période, il y a eu de nombreux virements électroniques des comptes BOB77 vers des bénéficiaires internationaux », a déclaré le DOJ.

Klasinc a été arrêté lundi à New York et est inculpé d’un chef de fraude bancaire et d’un chef d’usurpation d’identité aggravé.

“Comme allégué, à une époque où les petites entreprises américaines étaient en difficulté à cause de la pandémie de COVID-19, Klasinc pensait qu’il pouvait arnaquer pour gagner de l’argent facile”, a déclaré le procureur américain du district sud de New York. Audrey Strauss a déclaré dans le communiqué de presse du ministère de la Justice. “Comme allégué, Klasinc a utilisé de faux documents pour tenter d’obtenir plus d’un million de dollars de fonds destinés à aider les Américains qui travaillent dur mais, grâce à la diligence du FBI, ses plans ont été gelés.”

“Il sera désormais tenu responsable de ses prétendus mensonges éhontés”, a ajouté Strauss.

Klasinc a terminé 26e aux Jeux olympiques d’hiver de 1992 à Albertville, en France. Depuis 1995, sa société, Ice Entertainment, organise des événements de « parc d’attractions sur glace », selon le profil LinkedIn de Klasinc.

Klasinc risque jusqu’à 30 ans de prison pour fraude bancaire et deux ans pour vol d’identité. On ne sait pas s’il a un avocat au dossier.

