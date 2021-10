Le patriotisme américain pourrait aider Bitcoin à dépasser 100 000 $, selon un analyste de Bloomberg

L’analyste de Bloomberg Mike McGlone, qui a prédit que le prix du bitcoin dépasserait 100 000 $ par pièce, a révélé qu’il pensait que le patriotisme américain pourrait aider la crypto-monnaie phare à atteindre six chiffres.

Dans un tweet, McGlone a révélé que les États-Unis: le patriotisme pourrait aider le prix de la crypto-monnaie à augmenter, car la domination du dollar américain, les recettes fiscales et d’autres facteurs pourraient conduire la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis à autoriser un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin ) pour négocier sur les bourses américaines.

Dans le tweet, l’analyste a souligné que la raison la plus importante de sa conviction est qu’elle va à l’encontre de la réponse de la Chine à l’espace de la crypto-monnaie, qui était une récente interdiction totale qui a forcé les opérations d’extraction et les échanges de crypto-monnaie à quitter le pays.

Qu’est-ce qui pourrait faire de #Bitcoin 100 000 $ un ralentisseur ? Patriotisme américain –

La domination du dollar américain, les emplois, les votes, l’abondance des revenus (impôts) et, plus important encore – cela contrecarre la #Chine – sont les principales raisons pour lesquelles nous pensons que l’Oncle Sam adoptera les crypto-monnaies avec une réglementation et des ETF appropriés. pic.twitter.com/ATiq00j5ho – Mike McGlone (@mikemcglone11) 15 octobre 2021

Notamment, Bloomberg a rapporté que la SEC est sur le point d’autoriser les ETF à terme bitcoin à commencer à négocier, citant des personnes familières avec l’affaire qui ont demandé à ne pas être nommées qui ont affirmé que le régulateur « n’est pas susceptible d’empêcher les produits de commencer à se négocier la semaine prochaine. . «

Ses sources soulignent que, contrairement à d’autres candidats à l’ETF Bitcoin, les propositions de ProShares et d’Invesco sont basées sur des contrats à terme et ont été déposées en vertu des règles des fonds communs de placement qui, selon le président de la SEC, Gary Gensler, offrent « une protection importante des investisseurs ».

Une approbation de Bitcoin ETF aux États-Unis serait l’aboutissement d’une campagne de près d’une décennie pour répertorier un tel produit. Les défenseurs de la crypto cherchent à l’énumérer depuis que Cameron et Tyler Winklevoss, le fondateur de l’échange Gemini, ont déposé la première demande Bitcoin ETF en 2013.

L’approbation a, pendant des années, été hors de portée des émetteurs qui ont essayé diverses méthodes pour mettre un ETF Bitcoin sur le marché. La SEC a dans le passé exprimé sa crainte que les prix puissent être manipulés dans l’espace crypto et que la liquidité puisse être insuffisante.

À l’appui des rumeurs selon lesquelles un ETF à terme bitcoin devrait être coté dans un proche avenir, un tweet publié par le Bureau de la formation des investisseurs et du plaidoyer de la SEC, informant les investisseurs qu’avant de parier sur un fonds détenant un contrat à terme bitcoin, ils doivent soigneusement peser les risques potentiels. et avantages.

Avant d’investir dans un fonds qui détient des contrats à terme Bitcoin, assurez-vous de bien peser les risques et les avantages potentiels. Consultez notre Bulletin des investisseurs pour en savoir plus : https://t.co/AZbrkpfn8F – SEC Investor Ed (@SEC_Investor_Ed) 14 octobre 2021

McGlone, il convient de noter, a dans le passé déclaré que la correction des prix de la BTC plus tôt cette année était due à sa consommation excessive d’énergie, mais a noté que cette décision représentait « la force du plus grand réseau décentralisé au monde », avant d’ajouter que sa consommation d’énergie devient plus verte.

En novembre de l’année dernière, McGlone a prédit avec précision que le bitcoin atteindrait son précédent record de 20 000 $ et dépasserait son ancien sommet de 2021. Cette année, BTC a atteint un nouveau record de 64 000 $ avant de tomber à 30 000 $ et récupérer.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir dans ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

CRÉDIT IMAGE

Image en vedette via Pixabay