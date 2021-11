Le patriotisme est particulièrement important dans le climat politique actuel où il est « diabolisé », déclare Lara Logan

Alors que le patriotisme est tombé en désuétude parmi les médias grand public et les élites libérales, reconnaître ceux qui sont fiers de l’Amérique à travers des programmes comme les Patriot Awards de Fox Nation est devenu particulièrement important, a déclaré Lara Logan, animatrice de Fox Nation.

Logan, qui a remis au lieutenant-colonel Scott Mann le prix « Héroïsme » aux Patriot Awards, a déclaré à Fox News Digital que le patriotisme était « une question de loyauté envers votre pays et tout ce que cela signifie ».

« Il n’y a aucun pays au monde qui se rapproche des États-Unis en tant que symbole de liberté », a déclaré Logan, un immigrant sud-africain.

Mais, a déclaré Logan, le concept de patriotisme a injustement gagné une réputation ternie aux États-Unis.

QUE SIGNIFIE ÊTRE PATRIOT ? LES PARTICIPANTS AU FOX NATION PATRIOT AWARD PÈSENT

« Nous sommes, malheureusement, entrés dans une ère politique où le patriotisme a été diabolisé et assimilé comme étant indiscernable du nationalisme ou de la suprématie blanche », a-t-elle déclaré. « Et c’est un mensonge. »

« Malheureusement, il y a des gens qui ne croient pas en l’Amérique et qui semblent vraiment impatients de voir la fin de ce pays », a-t-elle poursuivi.

En particulier parmi les démocrates et les médias de gauche, le concept de patriotisme a été diabolisé.

Laura Ingraham présente le prix du « Patriote le plus précieux »

Au cours de l’été, Mara Gay, membre du comité de rédaction du New York Times, a déclaré qu’elle était « dérangée » de voir « des dizaines de drapeaux américains » sur Long Island le 4 juillet.

Un article de 2020 de Slate Magazine a appelé à ce que le libéralisme soit rendu « à nouveau génial » par les libéraux du monde entier reprenant le patriotisme des « autoritaires de droite », qui, selon lui, l’avaient revendiqué comme le leur.

Plus tôt cette année, le journaliste sportif William Rhoden a déclaré sur « CBS This Morning » qu’il avait aimé couvrir les Jeux olympiques au cours de sa longue carrière, mais qu’il se sentait différemment maintenant, soulignant le nombre de « drapeaux américains » qu’il avait vus lors de l’émeute du Capitole du 6 janvier.

Tucker Carlson présente le prix « Jeune patriote »

Le 4 juillet, le New York Times a proclamé que le drapeau américain était un « symbole d’unité qui ne peut plus s’unir ».

En raison de ce sentiment, Logan a déclaré que des événements comme les Patriot Awards, qui auraient été un « bel événement » dans le passé, sont devenus de plus en plus importants.

VOIR LES AMÉRICAINS EXTRAORDINAIRES QUI ONT REMPORTÉ LES FOX NATION’S PATRIOT AWARDS

« Le patriotisme et la défense de l’idée américaine ont pris un tout nouveau sens … parce qu’il est menacé et qu’il est dénigré et discrédité et traîné dans la boue d’ici à Tombouctou », a-t-elle déclaré.

Logan a reconnu qu’il y a des problèmes aux États-Unis qui divisent les Américains, mais ils ne sont pas aussi forts que les choses qui les unissent.

Lara Logan et Dan Bongino remettent le prix « Héroïsme » au lieutenant-colonel Scott Mann

« Quoi [patriotism] représente vraiment un rappel pour nous tous que ce qui nous unit en tant qu’Américains est beaucoup plus fort que tout ce qui nous divise », a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas de plus grand idéal dans l’histoire de l’humanité que l’idéal de liberté et le droit de vivre librement des hommes de libre arbitre. »

