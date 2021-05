Le patron blanc condamné à payer plus de 500000 dollars à l’homme noir handicapé mental qu’il a réduit en esclavage ⋆ .

Tous les apologistes de droite affirmant que l’esclavage n’était pas aussi grave qu’il est décrit dans les livres d’histoire modernes aiment prétendre que cette institution odieuse a pris fin aux États-Unis avec l’adoption du 13e amendement en 1865.

Une récente décision de justice démontre cependant qu’au moins un sudiste blanc n’a jamais entendu le message que l’esclavage était illégal ou a simplement décidé d’ignorer l’interdiction de l’esclavage initiée par l’amendement.

Bobby Paul Edwards, un restaurateur à Conway, en Caroline du Sud, a plaidé coupable à un chef d’accusation de travail forcé pour «avoir forcé un homme afro-américain ayant une déficience intellectuelle à travailler pendant de longues heures dans un restaurant sans salaire» lorsque son cas a été initialement porté à essai de retour en novembre 2019.

Selon le communiqué de presse publié par le ministère de la Justice à l’époque, Edwards a été condamné à 10 ans de prison et condamné à verser près de 273000 dollars de salaire impayé et d’heures supplémentaires à sa victime, John Christopher Smith, que le défendeur a forcé à travailler plus de 100 heures par semaine sans salaire et qui était soumis à des coups sauvages avec une ceinture, des poings, des casseroles et des poêles.

Ce que le juge dans la détermination de la peine initiale n’a pas approuvé à l’époque était un «montant supplémentaire égal à titre de dommages-intérêts liquidés» – que le MJ a demandé dans cette affaire comme il le ferait dans toute situation où le salaire minimum et l’indemnisation des heures supplémentaires n’ont pas été payés comme requis. – disant que ces «dommages-intérêts punitifs statutaires» n’étaient disponibles que dans les affaires civiles.

Le ministère de la Justice n’était pas satisfait de la décision du juge sur les dommages-intérêts, alors ils ont fait appel de cette partie de l’affaire.

La semaine dernière, la Cour d’appel des États-Unis pour le quatrième circuit a finalement convenu avec les procureurs du gouvernement et a statué que Smith avait droit à 273000 dollars supplémentaires pour son calvaire, décrit dans sa décision:

«En 1990, alors que Jack avait 12 ans, il a commencé à travailler à temps partiel à la cafétéria J&J comme lave-vaisselle. Il a une déficience intellectuelle et un QI de 70. Après quelques années de travail à temps partiel, Jack a abandonné ses études secondaires et a commencé à travailler à temps plein au restaurant. Pendant les 19 premières années de son emploi, lorsque le restaurant était détenu et géré par différents membres de la famille Edwards, Jack était toujours payé pour son travail.

«Cela a cependant changé en septembre 2009, après que Bobby Edwards a repris la direction du restaurant. Edwards a déménagé Jack dans un appartement attenant au restaurant et l’a forcé à travailler plus de 100 heures par semaine sans salaire – généralement de 6 h à 23 h pendant 6 jours et de 6 h à 14 h le dimanche. Non seulement Jack a travaillé de longues heures sans salaire, mais il n’a jamais eu de jour de congé. Edwards a effectué ce travail forcé en profitant de la déficience intellectuelle de Jack et en gardant Jack isolé de sa famille, en menaçant de le faire arrêter et en le maltraitant verbalement. Son contrôle sur Jack impliquait également des violences physiques. Une fois, quand Jack n’a pas réussi à livrer du poulet frit au buffet aussi rapidement qu’Edwards l’avait demandé, Edwards a plongé des pinces métalliques dans de la graisse chaude et les a pressées contre le cou de Jack, ce qui a provoqué une brûlure que les collègues ont dû traiter immédiatement. D’autres fois, quand Jack a commis des erreurs supposées, Edwards l’a fouetté avec sa ceinture, l’a battu avec des casseroles de cuisine et l’a frappé avec ses poings. Ce traitement a laissé Jack physiquement et psychologiquement marqué. Jack a dit plus tard: «J’avais l’impression d’être en prison. La plupart du temps, je ne me sentais pas en sécurité, comme si Bobby pouvait me tuer s’il le voulait. . . . Je voulais tellement sortir de cet endroit, mais je ne pouvais pas penser à comment je pourrais sans être blessé. ”

«Le règne de terreur d’Edwards sur Jack a pris fin en octobre 2014, lorsqu’un parent d’un employé du restaurant a alerté les autorités sur les abus d’Edwards, et le département des services sociaux de Caroline du Sud a expulsé Jack de la cafétéria J&J.