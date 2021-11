Le patron d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, serait prêt à démissionner alors que les allégations d’abus secouent la société

Image : Activision Blizzard

Le patron d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a déclaré qu’il serait disposé à quitter son poste à la tête de l’entreprise si les problèmes en cours de l’entreprise ne pouvaient pas être résolus « rapidement ».

Les commentaires de Kotick sont intervenus lors d’une réunion avec les dirigeants d’Activision Blizzard à la fin de la semaine dernière, rapporte le Wall St Journal. Kotick a participé à plus d’une réunion de direction la semaine dernière et on lui a dit sans équivoque que certains employés de l’entreprise ne seraient satisfaits que lorsqu’il partirait. La semaine dernière a vu des débrayages dans l’entreprise.

Activision Blizzard fait actuellement face à des allégations d’agression sexuelle, de harcèlement et d’inconduite, des rapports plus récents indiquant que Kotick lui-même était au courant des problèmes de l’entreprise. Vous pouvez en savoir plus sur les réclamations ici.

Lors d’une récente réunion à l’échelle de l’entreprise, le personnel a été informé que la nouvelle politique de « tolérance zéro » d’Activision Blizzard en matière de harcèlement ne s’appliquait pas à Kotick – une déclaration qui a provoqué un certain bouleversement, car il a été affirmé que Kotick lui-même avait menacé tuer un employé via une messagerie vocale. Cependant, les incidents impliquant Kotick qui se sont produits il y a plus d’une décennie n’ont pas pu faire l’objet d’une enquête, a-t-on informé le personnel.

Sony et Microsoft réévalueraient tous deux leur relation avec le Appel du devoir éditeur suite aux réclamations.

Si Kotick choisit de marcher, il pourrait bénéficier d’une indemnité de départ substantielle.

Si vous pensiez que le revenu de 155 millions de dollars de Bobby Kotick en 2020 était important, vous devriez voir ce qu’il gagnerait si Activision le remplaçait. (voir point culminant) pic.twitter.com/CWixrPr8TA— Stephen Totilo (@stephentotilo) 23 juin 2021