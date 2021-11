Le patron d’AlphaTauri défend Tsunoda après les critiques de Red Bull · .

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a défendu Yuki Tsunoda après que Red Bull ait reproché à son pilote d’avoir gâché leurs performances en qualifications au Mexique.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que ses pilotes étaient « Tsunoda’d » après que les derniers tours de Max Verstappen et Sergio Perez en Q3 aient été perturbés lorsqu’ils ont rencontré l’AlphaTauri.

Tsunoda a quitté la piste au virage 11 lorsqu’il a été rattrapé par Perez. Cependant, le pilote Red Bull est également parti dans le même virage. Et Verstappen, la voiture suivante sur les lieux, a reculé en conséquence.

Tost a insisté sur le fait que son chauffeur n’avait rien fait de mal et s’est écarté dès qu’il a été averti que Perez se rapprochait de lui.

« Nous lui avons dit à la radio que les Red Bulls arrivent et il vient de partir[es] hors piste [so] qu’ils pouvaient passer facilement », a expliqué Tost. « Et Perez l’a suivi. Ce n’est pas la faute de Yuki.

« Il n’a pas fait d’erreur », a souligné Tost. « Il l’a fait délibérément. On lui a dit, les Red Bulls arrivent, Perez arrive, et il s’est délibérément mis sur le côté pour ne pas les déranger ou pour ne pas être devant eux.

Tost a demandé pourquoi Perez est parti au même coin que Tsunoda. « Pour être honnête, je ne comprends absolument pas pourquoi Perez est également sorti de la piste là-bas », a-t-il déclaré.

« Yuki est allé sur le côté, comme tous les pilotes le font en qualifications pour faire [space] pour les voitures qui viennent derrière qui sur un tour de qualification. Il n’était pas sur un tour de qualification. Aussi facile que cela. Par conséquent, je ne comprends rien à cela.

Cependant, Perez a déclaré qu’il était parti parce qu’il avait perdu de l’appui lorsqu’il avait rattrapé Tsunoda. « J’ai fait passer Yuki à haute vitesse et une fois que vous avez un manque d’appui ici à haute vitesse, vous êtes parti », a-t-il déclaré.

Tsunoda est entré en qualifications sachant qu’il partirait du fond de la grille en raison d’une pénalité de moteur. Perez a demandé pourquoi il participait à Q3 dans les circonstances.

« J’étais énervé, dit-il. « C’est la Q3, il ne devrait pas être là. Mais c’est comme ça. »

Mais Tost a souligné que l’équipe avait tout à gagner à ce que Tsunoda atteigne la Q3, notamment en s’assurant de surpasser Lando Norris, qui courait également en Q3 malgré la même pénalité. « Il a donné du remorquage à Pierre », a déclaré Tost. « Aussi simple que cela.

« Et nous voulons être devant Norris en ce moment. Donc deux [reasons] pourquoi il était sorti.

