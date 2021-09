Le patron d’Amazon Games dit que le bras de développement est là pour le long terme

Le vice-président d’Amazon Games, Christoph Hartmann, a insisté sur le fait que cette branche du géant de la technologie n’allait nulle part de si tôt.

S’adressant à GamesIndustry.biz, l’exécutif a déclaré que les studios internes de la société avaient beaucoup changé depuis qu’elle avait élargi ses ambitions en 2014 pour travailler sur des titres PC et console. Hartmann dit qu’il existe une vision à long terme pour Amazon Games, contrairement à de nombreuses décisions commerciales prises dans le secteur des jeux.

Cela fait également suite à un exposé accablant selon lequel Amazon Games était mal géré; Le tout nouveau PDG de l’entreprise, Andy Jassy, ​​a depuis déclaré qu’il s’était engagé dans cette division de l’entreprise.

“Il y a une grande différence entre les jeux Amazon d’il y a sept ans et les jeux Amazon maintenant”, a déclaré Hartmann.

“Il y a beaucoup de succès potentiels à l’horizon. Je suis arrivé il y a trois ans avec l’arrière-plan d’avoir déjà construit un label pour 2K. Lorsque nous interviewons des gens, je partage ma vision et ils peuvent voir où nous voulons aller. Je pense que nous faisons du bon travail et que les gens aiment travailler avec nous.

“Une chose à laquelle les gens adhèrent vraiment ici est notre réflexion à long terme, car l’industrie du jeu est connue pour précipiter les choses ou pour abandonner trop tôt. Dire aux gens qu’ils vont avoir le temps de se concentrer sur quelque chose, et si nous faisons les choses correctement, nous allons doubler la mise, c’est quelque chose qui résonne avec beaucoup de gens.”

Amazon Games est sur le point de lancer New World, un titre qui a été retardé à plusieurs reprises. Hartmann a déclaré que repousser la date de sortie était de s’assurer que le MMO est prêt pour les joueurs, ajoutant qu’il pense que c’est la bonne approche.

“Je préférerais que nous fassions moins de titres et que nous les fassions bien plutôt que d’en faire trop”, explique-t-il.

“Nous prenons beaucoup de petits paris et prenons des risques sur eux, puis faisons nos plus gros et travaillons dessus jusqu’à ce que l’œuvre d’art soit la bonne. C’est ce que nous voulons être connus pour aller de l’avant.”

Hartmann a rejoint Amazon en 2018.

