Le patron d’AMD, Su, dit que la situation des puces s’améliorera en 2022

Le PDG du fabricant de matériel AMD, le Dr Lisa Su, a déclaré que la pénurie de puces commencerait à s’atténuer plus tard l’année prochaine.

S’exprimant lors de la Conférence Code 2021 – comme l’a rapporté The Verge – l’exécutif a déclaré que les approvisionnements seront « serrés » jusqu’au milieu de 2022, mais dans l’ensemble, elle pense que la situation « s’améliorera » d’ici la fin de l’année.

Elle a également discuté de l’impact de la crypto-monnaie sur les cartes graphiques, affirmant qu’il ne s’agit “pas d’une grande partie de notre activité”. Contrairement à son rival GPU Nvidia, AMD n’a pas pris de mesures pour limiter les capacités de crypto mining de ses cartes. Mais Su insiste toujours sur le fait que la société se concentre sur les jeux vidéo en tant que marché principal.

« Nous nous efforçons vraiment d’offrir plus de produits aux joueurs ; Je reçois tellement de ‘Chère Lisa, pouvez-vous m’aider à obtenir une carte de jeu?’ », a-t-elle déclaré.

« En fin de compte, nous construisons pour des applications grand public, et c’est là que nous nous concentrons. »

Le rival graphique Nvidia a averti en avril de cette année qu’il y aurait des pénuries d’approvisionnement en GPU pendant une grande partie de 2021.

