Le patron d’Amul, Sodhi, riposte à PETA pour son “ lait végétalien ”: ce n’est PAS du lait, ce sont des produits chimiques de laboratoire

Dans un récent tweet adressé à PETA India, RS Sodhi a soulevé la question de l’accessibilité et de la volonté des gens de consommer des aliments synthétiques fabriqués à partir de produits chimiques dans les laboratoires. Image: Twitter officiel d’Amul.coop

Le directeur général de l’AMUL, RS Sodhi, a critiqué PETA Inde à propos de la demande de passer au «lait végétalien» à partir de produits laitiers. Dans un récent tweet adressé à PETA India, RS Sodhi a soulevé la question de l’accessibilité et de la volonté des gens de consommer des aliments synthétiques fabriqués à partir de produits chimiques dans les laboratoires. «… Combien peuvent se permettre des aliments industriels coûteux fabriqués en laboratoire à base de produits chimiques et de vitamines synthétiques», lit-on en partie dans le tweet posté par RS Sodhi. Dans son tweet, Sodhi a également invoqué les moyens de subsistance de 10 agriculteurs de crore dépendants de l’industrie laitière.

Auparavant, dans une lettre écrite à Amul’s Sodhi, PETA a déclaré que la grande entreprise laitière pourrait certainement profiter de l’intérêt croissant pour les produits végétaliens tels que les fromages végétaliens, les yaourts, etc. Epigamia a fait une incursion dans les produits sans produits laitiers par le biais d’acquisitions et de nouveaux lancements. Il existe de nombreuses alternatives au lait laitier disponibles sur les marchés tels que le lait d’amande, le lait de soja, le lait d’avoine, le lait de coco, etc.

Les produits dérivés du soja, les amandes ne peuvent pas être vendus comme «lait» ou «produits laitiers»

L’organe faîtier du secteur laitier coopératif a soutenu que les boissons ou produits dérivés du soja, des amandes, etc. ne peuvent pas être vendus en tant que «lait» ou «produits laitiers» tels que le paneer, le caillé ou le yogourt. La National Cooperative Dairy Federation of India (NCDFI), dans un plaidoyer devant la Haute Cour de Delhi, a soulevé la question de savoir si les produits dérivés en particulier des végétaux peuvent être qualifiés de lait ou de produits laitiers. La juge Rekha Pali de la Cour de Delhi a publié la semaine dernière des avis au Centre, au gouvernement de Delhi, à l’organisme de réglementation de la sécurité alimentaire FSSAI et à diverses entreprises, dont Hershey, qui vend de tels produits – comme le lait de soja – demandant leur position sur le plaidoyer.

“ Les produits à base de plantes ne sont rien d’autre que des aliments de laboratoire génétiquement modifiés ”

Plus tôt la semaine dernière, RS Sodhi a déclaré que les produits à base de plantes ne sont rien d’autre que des aliments de laboratoire génétiquement modifiés fabriqués à partir de produits chimiques et de matières synthétiques par de grandes entreprises et des multinationales avec le seul objectif de faire du profit et non de gagner leur vie.

Toutes les espèces produisent suffisamment de lait pour leurs propres bébés. Les vaches / buffles dans le secteur laitier sont souvent drogués et manipulés génétiquement pour produire une quantité non naturelle de lait à tel point que cela entraîne souvent des boiteries, des mammites et d’autres affections. Cassés, ils sont généralement abandonnés ou vendus pour être tués. – PETA Inde (@PetaIndia) 30 mai 2021

Dans l’une des réponses, PETA a cité le Comité des médecins pour une médecine responsable, qui a déclaré que «le lait de vache et de bufflonne est excellent, mais pour les veaux». «Toutes les espèces produisent suffisamment de lait pour leurs propres bébés. Les vaches / buffles dans le secteur laitier sont souvent drogués et manipulés génétiquement pour produire des quantités artificielles de lait à tel point qu’il en résulte souvent des boiteries, des mammites et d’autres affections », a déclaré PETA dans un autre tweet.

Cette guerre Twitter a commencé la semaine dernière lorsque PETA India a demandé à Amul de passer au lait végétal ou végétalien. PETA, dans une lettre écrite à RS Sodhi, directeur général d’Amul, a conseillé à l’entreprise laitière de profiter du marché en plein essor des aliments et du lait végétaliens, “ au lieu de gaspiller des ressources en essayant de lutter contre la demande de produits à base de plantes qui ne fait que croître ” .

Lettre de PETA India à @Amul_Coop dans son intégralité, informant l’entreprise de l’opportunité commerciale que représente la montée en puissance de la #vegan eating. @Rssamul #PETA pic.twitter.com/W7PMnkua6D – PETA Inde (@PetaIndia) 28 mai 2021

Amul’s Sodhi a déclaré que des ONG financées par des fonds étrangers mènent des campagnes pour ternir l’industrie laitière indienne qui, contrairement au monde occidental, n’est pas une industrie agricole industrielle. Les bovins font partie de la famille d’un producteur laitier, personne ne les torture.

Ne savez-vous pas que les producteurs laitiers sont pour la plupart sans terre. Vos créations peuvent tuer leur seule source de revenus. Attention, le lait est dans notre foi, nos traditions, notre goût, nos habitudes alimentaires une source de nutrition facile et toujours disponible. https://t.co/YwzKbwoQt3 – ASHWANI MAHAJAN (@ashwani_mahajan) 26 mai 2021

Sodhi a retweeté un tweet d’Ashwini Mahajan, co-organisateur national de Swadeshi Jagran Manch, où il a écrit que les producteurs laitiers sont pour la plupart sans terre. «Vos créations peuvent tuer leur seule source de revenus. Attention, le lait est dans notre foi, nos traditions, notre goût, nos habitudes alimentaires une source de nutrition facile et toujours disponible », a déclaré Mahajan dans un tweet citant le tweet de PETA.

‘Peta veut qu’Amul arrache les moyens de subsistance de 100 millions d’agriculteurs pauvres’

Dans une réponse à la lettre de PETA, RS Sodhi a demandé si PETA donnerait des moyens de subsistance à 100 millions de producteurs laitiers – dont 70% sont sans terre.

Vont-ils donner des moyens de subsistance à 100 millions de producteurs laitiers (70% sans terre), qui paieront les frais de scolarité des enfants … combien peuvent se permettre des aliments coûteux fabriqués en laboratoire fabriqués à partir de produits chimiques … et de vitamines synthétiques … / FaJmnCAxdO – RS Sodhi (@Rssamul) 28 mai 2021

«Qui paiera les frais de scolarité des enfants», a-t-il demandé. Il a ajouté que Peta voulait qu’Amul arrache les moyens de subsistance de 100 millions d’agriculteurs pauvres et remette ses ressources construites en 75 ans avec de l’argent aux agriculteurs pour commercialiser du soja génétiquement modifié de riches multinationales à des prix exorbitants, ce que la classe moyenne inférieure moyenne ne peut pas se permettre. Sodhi a déclaré que les entreprises d’aliments à base de plantes encaissaient la valeur nette du lait.

