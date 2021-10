Le patron danois livre un message franc aux affirmations selon lesquelles il pourrait remplacer Solskjaer

Thomas Frank insiste sur le fait qu’il est « incroyablement heureux » à Brentford au milieu des affirmations selon lesquelles il sera considéré pour le poste à Manchester United s’ils limogeaient Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer fêtera ses trois ans en tant que patron d’Old Trafford en décembre, mais il n’a pas toujours été en bonne forme. En fait, il a fait face à de nombreuses périodes de pression au milieu de mauvais résultats. Le manque d’argenterie n’a pas aidé non plus.

Pourtant, le vice-président exécutif sortant Ed Woodward a affirmé après Solskjaer a signé son nouveau contrat qu’il peut voir des progrès.

Mais au milieu d’une autre forme rocheuse qui a vu United quitter la Coupe Carabao et perdre en Ligue des champions, ils font face à une série de matches difficiles.

En effet, si le Norvégien ne parvient pas à mettre fin à son trophée de cinq ans d’attente cette saison, le couperet tombera sûrement.

À cette fin, un expert prétend que la hache devrait tomber sur l’entraîneur « totalement désemparé » et ce remplacement du tiroir supérieur a été introduit.

Un homme qui a récemment été lié au hotseat d’Old Trafford est le patron de Bees, Frank. Le Danois a rehaussé sa notoriété grâce au début de vie extrêmement impressionnant de Brentford en Premier League.

Et cela a conduit à des affirmations selon lesquelles Arsenal et United pourraient chercher à le faire venir si Mikel Arteta ou Solskjaer devaient être supprimés.

Cependant, Frank est catégorique sur le fait qu’il reste heureux au stade communautaire de Brentford et n’a aucune envie de partir.

Il a déclaré à Bold.dk : « Alors, je comprends bien, mais… Arsenal et United. N’était-ce pas ainsi ? Je pense avoir lu ça à un moment donné.

« C’est très gentil, mais une chose est des rumeurs, et l’autre est s’ils voulaient vraiment me contacter. Ensuite, nous devons partir de là.

« J’ai un contrat jusqu’en 2023. Je suis incroyablement heureux à Brentford. C’est un club qui compte beaucoup pour moi et où j’ai passé de très bons moments.

«J’aime travailler avec notre directeur du football, les propriétaires, les joueurs, le personnel et les fans.

« C’est le club qui doit venir à moi, mais maintenant il faut voir ce que l’avenir nous réserve. Je sais que nous avons un respect mutuel et de bonnes relations les uns avec les autres à ce sujet. »

Frank le cerveau de Brentford

Malgré les liens avec United et Arsenal, un transfert dans l’un ou l’autre club entraînerait tout un monde de pression supplémentaire.

Cependant, l’ascension de Brentford sous Frank est extrêmement impressionnante. Il n’avait réussi qu’une seule fois, à Brondby, avant de devenir l’assistant de Dean Smith à Griffin Park en 2016.

En effet, Smith a tenté en vain de l’amener à Villa Park lors de sa nomination par les Villans en 2018.

Cependant, Franc a choisi de rester après avoir obtenu le poste à temps plein à Brentford.

Il a mené les Bees aux play-offs en 2020, pour s’incliner face à Fulham en finale.

Et malgré les ventes d’Ollie Watkins et Dit Benrahma cet été-là, ils sont revenus une nouvelle fois pour terminer troisième.

Cette fois-ci, il ne devait y avoir aucune erreur et les Bees ont battu Swansea 2-0 pour gagner une promotion.

Et dans leurs sept matchs jusqu’à présent, les Bees ont impressionné. Ils ont battu Arsenal, West Ham et les Wolves et ont également tenu Villa et Liverpool en match nul.

Ils feront face à un autre test difficile samedi soir lorsqu’ils accueilleront Chelsea.

