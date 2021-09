Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, le favori des cotes, Xisco Munoz de Watford et Steve Bruce de Newcastle parmi les managers sous les projecteurs

08/09/2021 à 12h30 CEST L’attaquant du FC Barcelone Memphis Depay continue d’entrer dans l’histoire avec les Pays-Bas et est déjà le huitième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale avec 33 buts. Un triplé prestigieux contre la Turquie l’a conduit à égale Johan Cruyff et Abe Lenstra dans le classement des meilleurs buteurs avec l’élastique […] More