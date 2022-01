Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, ouvre la porte au transfert de Dusan Vlahovic

L’entraîneur espagnol a déclaré qu’Arsenal était « ouvert » à recruter un nouveau leader (Photos: .)

Mikel Arteta a ouvert la porte à la possibilité qu’Arsenal signe l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic ce mois-ci, bien que Jack Wilshere ne se verra pas proposer de contrat permanent.

L’entraîneur espagnol cherche à recruter un nouveau milieu de terrain et attaquant dans la fenêtre de janvier, après avoir admis que son équipe était soudainement « très courte » après qu’Ainsley Maitland-Niles ait été autorisé à rejoindre la Roma en prêt pour le reste de la saison.

Le milieu de terrain Thomas Partey est également indisponible pour les prochaines semaines alors qu’il participe à la Coupe d’Afrique des nations avec le Ghana, tandis que les Gunners ont un certain nombre de problèmes en tête suite à l’exil de Pierre-Emerick Aubameyang.

Arteta cherche à recruter un milieu de terrain et un attaquant ce mois-ci (Photo: .)

Arsenal est étroitement lié au leader de la Real Sociedad, Alexander Isak, et au meilleur buteur de Serie A, Vlahovic, ce dernier étant potentiellement disponible ce mois-ci au bon prix.

Les Gunners seraient en pole position pour débarquer le Serbe et auraient offert 45 millions de livres sterling plus Lucas Torreira pour débarquer un joueur qui a déjà marqué 16 buts en championnat cette saison.

Alors qu’Arteta est généralement réticent à vérifier le nom de cibles potentielles, il a révélé que le club était » ouvert » à la signature d’un joueur du calibre de la star de la Fiorentina, le directeur technique Edu étant prêt à bouger s’il est disponible.

Lorsqu’on lui a demandé si Arsenal essaierait de conclure un accord pour quelqu’un du rang de Vlahovic ce mois-ci, Arteta a répondu: « Je pense qu’avec la quantité de choses et la façon dont nous voulons faire évoluer l’équipe, nous devons maximiser chaque fenêtre de différentes manières et nous sommes vigilants.

« Edu et son équipe travaillent très dur, car nous savons exactement ce que nous devons faire.

« Si nous pouvons accomplir cela en janvier ou en été, c’est une question différente car elle est liée à d’autres choses.

« Si c’est le bon joueur et que nous pouvons nous le permettre, et que nous pouvons faire ce que nous voulons faire, nous en discuterons et prendrons la meilleure décision possible. Nous sommes ouverts.’

Vlahovic est l’un des attaquants les plus demandés en Europe (Photo: .)

En plus du bannissement d’Aubameyang de l’équipe, Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah n’ont plus de contrat cet été et devraient partir en transferts gratuits, exacerbant le besoin d’Arsenal d’un nouveau leader.

Le milieu de terrain est également devenu un problème pour Arteta, bien que l’Espagnol ait déclaré que Wilshere – qui s’est entraîné à London Colney alors qu’il cherche un nouveau club – ne sera pas signé comme couverture.

« Je pense que j’ai été très clair avec la situation avec Jack et le rôle qu’il allait avoir ici et nous continuons de la même manière », a déclaré Arteta.



