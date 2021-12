Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, répond aux critiques sur la situation de Pierre-Emerick Aubameyang

Arteta insiste sur le fait qu’il veut « le respect et l’engagement » de ses joueurs (Photo : .)

Mikel Areta insiste sur le fait qu’il n’est pas « dictatorial » dans sa gestion de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal.

Aubameyang a été déchu de son poste de capitaine plus tôt ce mois-ci après sa dernière infraction disciplinaire et a raté les quatre derniers matchs du club contre Southampton, West Ham United, Leeds United et Sunderland.

Le joueur de 32 ans a également été exilé de l’entraînement en équipe première et continuera à s’entraîner seul avant de partir pour la Coupe d’Afrique des nations le mois prochain.

Arteta a rejeté les suggestions selon lesquelles il avait été trop intransigeant lorsqu’il s’est adressé aux journalistes lors d’une conférence de presse mercredi.

Aubameyang a été exclu de l’équipe (Photo: .)

Le patron d’Arsenal a ajouté que sa gestion de la situation n’était pas une méthode pour établir son autorité, insistant sur le fait qu’il voulait juste « le respect et l’engagement » de ses joueurs.

« Je n’établis pas mon autorité en étant dictatorial ou en essayant d’être impitoyable », a déclaré Arteta.

«Je demande juste une chose, c’est le respect et l’engagement. C’est tout.

«Et si vous ne demandez pas ça à ce niveau, je pense que je fais mes valises et que je vais ailleurs parce que c’est le minimum que vous pouvez demander.

« Je suis désolé mais je vais attendre cela de tous ceux qui travaillent pour le club. Tout d’abord moi-même.

«Et le jour où je ne fais pas ça, je franchis cette porte et je vais faire autre chose. C’est aussi clair que ça.

«Pour réussir, vous devez être passionné par quelque chose et vous voulez représenter un club de cette taille avec son histoire, c’est le niveau minimum que vous devez apporter.

« Je ne demanderai à personne de mettre le ballon dans le coin supérieur à chaque fois qu’il le frappera, mais je leur demanderai de faire les bonnes choses chaque jour pour ce club. Ça c’est sûr.’

Arsenal devrait affronter Norwich City le lendemain de Noël, Arteta refusant d’exclure Aubameyang.

« Nous allons jouer match par match et nous déciderons de l’équipe à mesure que nous nous rapprocherons du match », a-t-il déclaré.



