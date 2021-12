Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, révèle pourquoi il a gardé confiance en Nuno Tavares malgré le retour de Kieran Tierney et fait le point sur la forme physique de Bukayo Saka avant le choc contre Manchester United

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a révélé pourquoi il avait choisi de rester fidèle à Nuno Tavares contre Newcastle malgré le retour en forme de Kieran Tierney.

Le défenseur des Gunners a enduré un match difficile contre Liverpool mais a conservé sa place contre les Magpies et a produit une superbe performance qui a peut-être cimenté sa place dans l’équipe avant le match contre Manchester United.

.

Tavares a été excellent contre Newcastle après ce qui a été une expérience difficile pour lui la semaine précédente à Anfield

Contre l’équipe de Jurgen Klopp, Tavares faisait partie de la défense d’Arsenal qui en a expédié quatre contre Liverpool et était directement fautif pour le deuxième but lorsqu’il a joué une passe aveugle en arrière à Diogo Jota.

Après cette erreur, beaucoup se seraient attendus à ce que Tierney soit de retour dans l’équipe la semaine suivante alors qu’il se remettait en forme, mais Arteta a donné une autre chance au défenseur portugais.

Et le patron espagnol pense avoir pris une décision importante pour soutenir le joueur et s’assurer que sa confiance ne serait pas affectée.

« Après ce qui s’est passé à Anfield et quelques erreurs individuelles que nous avons eues, nous avons dû faire très attention aux messages que nous envoyons aux joueurs », a déclaré Arteta aux journalistes.

Arsenal FC

Arteta a travaillé en étroite collaboration avec Tavares pour s’assurer que leur confiance ne baisse pas après une mauvaise performance

« J’encourage mes joueurs à jouer avec courage, à prendre des risques, à prendre des décisions et à être sur le devant de la scène.

« Quand ils font ça et si, pour une raison quelconque, les choses ne se passent pas comme prévu ou si quelqu’un fait une erreur, c’est là que vous devez faire confiance au joueur parce que vous voulez renforcer sa confiance et sa résilience.

«Ce n’est pas seulement pour le joueur qui joue, mais c’est pour le joueur qui ne joue pas de comprendre qu’une partie de cette décision est de soutenir et de reconnaître que si cela leur arrivait, je ferais la même chose.

« C’est quelque chose que nous devons construire. Avec les jeunes joueurs encore plus parce que si vous ne le faites pas, ils peuvent devenir très confus. »

.

Tavares devrait être dans le onze de départ contre Man United

Cette saison, les jeunes armes d’Arsenal ont brillé à plusieurs reprises, et aucun plus que Bukayo Saka qui pourrait être apte à affronter Man United malgré sa blessure lors de la victoire contre Newcastle.

« Je suis plein d’espoir [about Bukayo] mais nous ne savons pas », a ajouté Arteta.

« Évidemment, c’est un délai très court et le joueur doit être à l’aise de jouer avec une petite blessure. Voyons comment c’est à l’entraînement.

« Jusqu’à ce que je le vois ce matin, sur le terrain, c’est très difficile de dire [if he is fit or not].

.

Saka a ouvert le score pour Arsenal contre les Magpies mais a malheureusement été remplacé quelques minutes plus tard par une blessure

« Nous n’allons pas risquer nos joueurs si nous pensons que cela peut jouer contre nous.

« Il [Saka] a eu une blessure qui l’a obligé à quitter le terrain. Quand quelqu’un doit quitter le terrain, je pense qu’il est blessé. Il n’était pas disposé à continuer.

« Cette blessure peut durer 24 heures, 72 heures ou un an. Bukayo est vraiment prêt, il se prépare depuis deux jours parce qu’il veut jouer. Voyons comment il est.

