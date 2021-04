Le patron d’Aston Villa, Dean Smith, dit qu’il serait « très surpris » si Jack Grealish n’est pas nommé dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour le championnat d’Europe reprogrammé cet été.

Grealish n’était pas disponible pour les récentes victoires en qualifications pour la Coupe du monde contre Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne, mais Smith ne pense pas que cela aura une incidence sur les chances du meneur de jeu de faire partie de l’équipe finale de 23 joueurs de Southgate.

Jack Grealish sera en compétition avec Phil Foden et James Maddison pour une place dans l’équipe d’Angleterre Euro 2020

Gareth Southgate a une grande décision à prendre cet été

«Heureusement, je n’ai pas cette décision à prendre, je serais très surpris qu’il ne fasse pas les Euros [squad]», A déclaré Smith aux journalistes vendredi.

«Je pense que lorsque les gens viendront choisir les joueurs de la saison, il sera parmi les noms mentionnés, alors oui, cela me surprendrait.»

Grealish devrait revenir au combat pour la sortie à domicile de Villa avec Fulham dimanche après six semaines d’absence.

Le skipper est en forme après avoir été mis à l’écart depuis février avec un problème de tibia et Villa n’a remporté qu’un de ses six matchs sans lui.

Sur Grealish, Smith a déclaré: «Il s’est entraîné toute la semaine, il n’a eu que quelques séances, mais semble assez en forme et s’est certainement présenté pour la sélection.

Le talisman Aston Villa a été l’un des artistes vedettes de la Premier League cette saison

«Les performances des six dernières semaines n’ont pas été ce qu’elles étaient auparavant.

«Si quelqu’un perd un joueur du calibre de Jack, vous allez avoir un peu de mal. Ce sera un grand coup de pouce pour tout le monde de retrouver Jack.

«N’importe quelle équipe serait différente avec Jack dedans, tout comme Tottenham le serait sans Harry Kane.

«C’est comme ça que le football est parfois, vous avez des joueurs qui sont des talents exceptionnels et Jack en fait partie. Il nous a certainement manqué quand il n’était pas là.

L’ancien ailier de Manchester City, Sinclair, a comparé Grealish à la légende anglaise Paul Gascoigne et a déclaré que Southgate pourrait le regretter s’il le laissait de côté au milieu de rapports récents suggérant que Jadon Sancho ou lui pourrait manquer.

Les Trois Lions avaient été critiqués pour ne pas avoir choisi Grealish plus tôt

«Vous devez avoir des principes et certaines normes pour l’Angleterre. Je comprends tout cela, mais il y a des non-conformistes dans l’équipe qui ne sont pas aussi propres que certains autres joueurs », a déclaré Sinclair à talkSPORT Breakfast.

«Il s’agit de gagner des matchs et de gagner des tournois, pour moi, c’est la gestion des hommes et de s’assurer que ces joueurs, lorsqu’ils sont avec l’Angleterre, se comportent bien.

«Grealish est une évidence. Si vous quittez Gazza de l’équipe, vous pourriez aussi bien vous préparer pour le limogeage parce que vous laissez le meilleur joueur d’Angleterre hors de l’équipe.

«C’est presque la même chose avec Grealish car quand il a joué cette saison, tout le monde est sur la même longueur d’onde. Il a été absolument superbe. Il doit y aller.

«Si vous commencez à compter sur Mason Mount et (Phil) Foden, qui sont très jeunes et assez inexpérimentés au niveau international et qui ne prennent pas vie au tournoi, alors tout de suite votre travail est sous pression.»