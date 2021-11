Le patron de Birmingham dans la mise à jour des transferts après que l’homme de Man Utd a subi un coup dur

Le patron de Birmingham, Lee Bowyer, a admis que son équipe avait besoin de recruter en janvier à la suite d’une blessure subie par le joueur vedette Tahith Chong.

L’as en prêt Chong a été contraint de retourner au club parent Manchester United après s’être blessé à l’aine à l’entraînement la semaine dernière. Le Néerlandais est hors de combat pendant 16 semaines, mais reviendra à Birmingham une fois qu’il sera rétabli. Cependant, pour l’instant, Bowyer a admis que son équipe manquait de joueurs.

S’adressant à la BBC, il a déclaré : « Nous allons avoir besoin de corps en janvier.

«Je suis vraiment désolé pour Tahith Chong parce que sa blessure est si difficile à expliquer. C’est fou. Il n’y avait personne près de lui quand c’est arrivé. C’était une passe de cinq mètres depuis l’extérieur du terrain et il a endommagé sa région de l’aine.

« C’est une perte massive, mais il en reviendra plus fort. Il devrait, à moins qu’il n’ait un revers, faire les derniers matchs.

« Nous ne lui tournerons pas le dos en disant que c’est tout. Il a été formidable pour nous, il a joué un grand rôle. Il a joué chaque minute, assez près.

Chong a déjà fait treize apparitions cette saison pour Bleus, et a été souligné comme un acteur clé tout au long.

Après l’annonce de sa blessure, Chong s’est rendu sur les réseaux sociaux pour remercier les fans pour leur soutien cette saison.

Sur Instagram, il a écrit : « J’ai contracté une blessure et je serai absent pendant un certain temps. Je tiens à remercier tout le monde au Birmingham City Football Club pour tout ce qu’ils ont fait pour moi ces deux derniers mois.

« Les joueurs, le personnel et toutes les personnes impliquées m’ont fait me sentir très (bienvenu) dès le premier jour.

« Une mention spéciale aux fans qui, dès le premier jour, m’ont soutenu d’une manière qui m’a énormément aidé. »

Le jeune est retourné à Manchester pour une rééducation et il est peu probable qu’il soit en forme avant au moins février.

Les Blues risquent de perdre une autre star prêtée

Bowyer a également admis que le prêteur Riley McGree ne resterait probablement pas avec Birmingham au-delà de l’expiration de son prêt en janvier.

Après n’avoir participé à aucun des neuf premiers matchs de Birmingham, McGree a récemment retrouvé la forme avec deux buts lors de ses trois dernières sorties.

L’Australien a aidé les Blues à remporter trois victoires consécutives après une séquence de sept matchs sans victoire.

Cependant, Bowyer a déclaré que le milieu de terrain était toujours susceptible de revenir dans le club parent du Charlotte FC en janvier.

En effet, le patron des Bleus s’apprête à faire ses adieux en répondant à une question sur son avenir.

« Non. Je ne pense pas. Non pas qu’on me le dise. Apparemment, il y retourne.

«Riley revient, Chong est blessé depuis un moment, nous perdons des joueurs à gauche, à droite et au centre à la minute.

«Ce sera un coup dur, il y a beaucoup de coups en ce moment, nous manquons de joueurs. Nous aurons besoin d’aide en janvier.

