Le patron de Blackburn, Mowbray, met en lumière trois joueurs influents à la tête du club

Tony Mowbray a souligné que son trio offensif menait de l’avant suite à son impressionnant record de buts.

Après Adam Armstrong a quitté le club cet été, beaucoup s’attendaient à ce que les Rovers luttent pour les buts. Cependant, l’inverse s’est produit comme Ben Brereton, Sam Gallagher et Tyrhrs Dolan sont de dignes remplaçants. Le trio compte 14 buts à eux deux cette saison, égalant déjà leur total de la saison dernière.

S’adressant à LancsLive, Mowbray a déclaré à propos des joueurs : « Je suis content de tous. L’éthique de travail de l’équipe commence par le front. C’est pourquoi il est important qu’ils soient tous assez athlétiques.

« Ils ont tous leurs propres qualités ; La technique de Brereton, Dolan peut chasser un morceau de papier à travers le sol avec son incroyable éthique de travail et Gallagher peut fermer les gens et courir derrière à cause de son rythme.

Mowbray en particulier a félicité Gallagher alors qu’il ouvrait le score pour son équipe lors de leur victoire 2-0 contre Reading.

« Le jeu de Gallagher est basé sur un travail acharné. C’est un athlète incroyable, Gally, et pour quelqu’un qui mesure 6 pieds 4 pouces, il est très puissant et a d’excellents niveaux d’endurance. C’est pourquoi généralement, pendant mon séjour ici, je l’ai joué à droite.

« L’année dernière, Armstrong a joué devant et nous avons obtenu les récompenses du club de football. Cette année, avec les trois premiers généralement de Gallagher, Dolan et Brereton, j’évalue les forces et les faiblesses de l’opposition et je pense qu’ils peuvent tous jouer à gauche, à droite ou au milieu.

En 14 matchs, les Rovers ont marqué 23 buts cette saison, soit un de moins que Bournemouth, leader de la ligue.

Cependant, défensivement, l’équipe a du mal, concédant déjà 17 fois cette campagne.

Avec des statistiques d’attaque comme celles-ci, beaucoup sentiront désormais que le risque de ne pas remplacer Armstrong cet été est payant.

Un joueur marginal impressionne dans un match des moins de 23 ans

Jacob Davenport était un joueur vedette des moins de 23 ans lors d’un match nul 2-2 contre Liverpool lundi soir.

Davenport n’a joué que six fois en dehors du banc cette saison et n’a pas réussi à faire partie des deux dernières équipes de la première équipe.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Cependant, l’entraîneur de l’académie Mike Sheron a été impressionné par l’attitude de Davenport alors qu’il marquait les deux buts de son équipe.

S’adressant au Lancashire Telegraph, Sheron a déclaré: «Je dis toujours que vous pouvez en dire beaucoup plus sur l’individu lorsqu’il redescend.

« Vous voulez des gens avec le bon caractère et le bon type d’application. Je suis sûr qu’ils sont déçus de ne pas jouer à des jeux régulièrement, mais il s’agit de vous appliquer de la bonne manière et d’être aussi professionnel que possible et de vous assurer que lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, vous travaillez encore plus dur.

LIRE LA SUITE: Gerrard s’approche d’un coup d’État majeur avec les Rangers se rapprochant de Leeds, cible de Newcastle