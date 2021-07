Le patron de Blizzard et l’ancien directeur de WoW abordent les allégations

Le directeur de Blizzard Entertainment, la société derrière Overwatch et World of Warcraft, a envoyé un e-mail au personnel hier soir qualifiant les récentes allégations de harcèlement sexuel généralisé et de discrimination de « extrêmement troublantes » et a promis de les rencontrer pour répondre aux questions et discuter « comment nous peut aller de l’avant.

Dans l’e-mail, rapporté pour la première fois par Jason Schreier de Bloomberg, dont une copie a également été consultée par Kotaku, le président de Blizzard, J. Allen Brack, a écrit : « Personnellement, j’ai beaucoup d’émotions qui viennent d’hier, et je sais que vous aussi. Les allégations et les blessures des employés actuels et anciens sont extrêmement troublantes. »

Il a ensuite reconfirmé l’engagement de l’entreprise à s’assurer que les employés se sentent en sécurité en y travaillant.

« Il est totalement inacceptable que quiconque dans l’entreprise soit victime de discrimination ou de harcèlement », a-t-il écrit. “Il faut du courage pour se manifester, et toutes les réclamations soumises à l’entreprise sont étudiées par des enquêteurs internes et (si nécessaire) externes.”

Avertissement relatif au contenu : descriptions d’agressions sexuelles

Le département californien de l’emploi et du logement équitables a décidé que Blizzard avait en fait besoin d’enquêteurs externes il y a deux ans (ce à quoi la société a déclaré s’être pleinement conformée), en déposant une plainte devant le tribunal plus tôt cette semaine. Après que l’enquête d’il y a deux ans a révélé une prétendue culture de « frat boy » sur le lieu de travail qui a contribué à la discrimination, au harcèlement, au viol et, dans un cas, au suicide. La société mère Activision Blizzard a nié la plupart des allégations de la plainte dans un communiqué, la qualifiant de résultat d’une enquête de mauvaise foi menée par des « bureaucrates d’État irresponsables ».

G/O Media peut toucher une commission

Dans son e-mail, Brack semble être pris par surprise par les allégations généralisées, bien qu’il soit lui-même nommé dans la plainte comme l’un des principaux managers qui n’a pas traité le harcèlement sexuel même lorsqu’il en était au courant.

« J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment, aurait eu plusieurs conversations avec [Alex Afrasiabi, former senior creative director of world of Warcraft] à propos de sa consommation d’alcool et qu’il avait été «trop amical» envers les employées lors des événements de l’entreprise, mais qu’il avait donné une tape sur le poignet à Afrasiabi (c’est-à-dire des conseils verbaux) en réponse à ces incidents », indique la plainte.

Il allègue ensuite qu’Afrasiabi a continué à harceler sexuellement des femmes même après que Brack lui aurait parlé.

“Je veux [J. Allen Brack] de démissionner et l’e-mail n’a pas changé cela. – développeur actuel de Blizzard

Pour réaffirmer son authenticité en tant que personne qui prend la misogynie au sérieux, dans sa lettre au personnel hier soir, Brack a fait référence à l’écrivain et icône féministe de la deuxième vague Gloria Steinem.

“Quand j’ai parlé avec Bobby [Kotick] à propos de ce travail, l’une des premières choses que j’ai mentionnées était une sainte vénérée de la maison Brack, Gloria Steinem », a-t-il écrit. “Grandir, la valeur des femmes en tant qu’égales, comprendre le travail qui avait été fait pour l’égalité de traitement et le fait qu’il y avait encore beaucoup à faire étaient des thèmes communs.”

Mais certains ne l’achètent pas.

“Personnellement, je n’en étais pas satisfait”, a déclaré un développeur actuel de Blizzard à Kotaku. «Je voulais entendre un aveu explicite de la part des dirigeants que nous avons un problème, suivi de mesures concrètes pour le résoudre. Au lieu de cela, cela ressemblait à un tas de mots vides.

“La partie sur Gloria Steinem m’a particulièrement dérouté”, ont-ils poursuivi. “[J. Allen Brack] a travaillé aux côtés d’Afrasiabi pendant des années, et il est difficile de croire qu’il n’était pas au courant de son comportement. JAB est dans cette vidéo circulant d’un panel de la BlizzCon 2010 où les dirigeants de l’équipe de World of Warcraft étaient extrêmement condescendants et sexistes envers une femme posant une question raisonnable. Je veux que JAB démissionne et l’e-mail n’a pas changé cela.

La vidéo dont le développeur parlait, qui a commencé à faire le tour en ligne, montre une fan lors d’un panel de développeurs de World of Warcraft 2010 organisé par Brack, Afrasiabi et d’autres, demandant des conceptions de personnages féminins plus variées.

“J’aime le fait que vous ayez beaucoup de personnages féminins très forts. Cependant, je me demandais si nous pouvions en avoir qui ne semblent pas sortir d’un catalogue de Victoria’s Secret », dit-elle sous les applaudissements du public.

“De quel catalogue voudriez-vous qu’ils sortent”, répond Afrasiabi. Brack rit et hoche la tête. “Je te sens, et nous voulons absolument varier nos personnages féminins, alors oui, nous choisirons différents catalogues”, a déclaré Afrasiabi par la suite.

Il sourit. Le fan a l’air mortifié. Mais l’échange continue :

Brack : Hey Alex, de quel catalogue sort cette femelle Tauren ? Afrasiabi : Pas celui que vous liriez. Brack: Affaire de vache sexy et sexy. (Les Taurens sont une race de vaches).

« Je veux que vous sachiez que vous pouvez parler à n’importe quel responsable, à n’importe quel partenaire RH, à n’importe quel membre de l’équipe juridique ou à n’importe quel membre de l’équipe de direction [including, Hey J]”, a écrit Brack dans sa lettre au personnel aujourd’hui

D’autres dirigeants d’Activision Blizzard sont également en mode contrôle des dégâts.

Le président d’Activision, Rob Kostich, a qualifié les allégations de la plainte de “profondément troublantes” dans une lettre adressée au personnel hier également, rapporte Nicole Carpenter de Polygon. Il a poursuivi en écrivant que “les comportements décrits ne reflètent pas les valeurs de notre entreprise Activision”. Le fabricant de Call of Duty a fusionné avec Blizzard en 2008 après avoir acquis ce dernier de la division des jeux du conglomérat de médias français Vivendi.

La responsable de la conformité d’Activision, Frances Townsend, a également pesé dans un e-mail au personnel écrivant qu’elle se sentait comme un membre apprécié et respecté du personnel depuis qu’elle a rejoint Activision Blizzard plus tôt cette année, rapporte Megan Farokhmanesh d’Axios. Townsend, un apologiste de la torture, a été engagé en mars après des années de service au gouvernement, d’abord au ministère de la Justice et plus tard à la Maison Blanche de George W. Bush.

“Nous travaillons dans une entreprise qui valorise vraiment l’égalité et l’équité”, a-t-elle écrit. « Soyez assurés que la direction s’engage à continuer de maintenir un lieu de travail sûr, équitable et inclusif. Nous ne pouvons pas laisser les actions flagrantes des autres et un procès vraiment sans fondement et irresponsable nuire à notre culture de respect et d’égalité des chances pour tous les employés. »

Activision Blizzard n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.