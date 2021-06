Le patron de Brentford, Thomas Frank, révèle qu’il est en contact avec les stars danoises Christian Norgaard et Mathias Jensen depuis l’incident de Christian Eriksen à l’Euro 2020

in

Le patron de Brentford, Thomas Frank, a déclaré qu’il était en contact avec Christian Norgaard et Mathias Jensen depuis que Christian Eriksen a subi un arrêt cardiaque.

Le meneur de jeu de l’Inter Milan se remet à l’hôpital après s’être effondré subitement lors du match du Danemark contre la Finlande à l’Euro 2020 le week-end dernier.

Eriksen a reçu la RCR sur le terrain dans le but de lui sauver la vie

Jensen de Brentford a fini par remplacer Eriksen lorsque le match a repris quelques heures plus tard, tandis que son coéquipier du club Norgaard était un remplaçant inutilisé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait contacté Norgaard et Jensen, Frank a déclaré à talkSPORT: “Oui, je leur ai envoyé un texto pour leur apporter mon soutien.

« Dans cette situation, la chose la plus importante est le personnel autour de l’équipe nationale, la famille et leurs amis les plus proches.

“Je leur ai envoyé un texto pour leur apporter mon soutien, mais c’est à moi de reculer et à d’autres d’intervenir.”

Eriksen a publié une mise à jour positive sur son état de santé depuis l’hôpital en révélant qu’il «se sentait bien» mardi.

Frank (à gauche) a envoyé un SMS de soutien à Jensen (à droite) et Norgaard

Et Frank est ravi de l’état stable de son compatriote.

Il a déclaré: «Ce fut une expérience folle pour tout le monde au Danemark de voir ce qui est arrivé à Christian.

«Ce fut un grand choc pour tout le monde à Molde et cela a mis la vie en perspective que la chose la plus importante est les amitiés et la famille.

«Ça a été un gros choc, mais la meilleure chose est que Christian est bon et stable et nous pouvons passer à autre chose.

“Je connais beaucoup de joueurs de l’équipe et du staff et de l’entraîneur… [hit] vraiment proche.”