Le patron de Burnley, Sean Dyche, a qualifié le choix “ plus judicieux ” pour le poste de Crystal Palace que Frank Lampard par l’ancien propriétaire du club, Simon Jordan

Sean Dyche est mieux adapté au travail de Crystal Palace que Frank Lampard.

C’est le point de vue de l’ancien propriétaire du palais, Simon Jordan, qui insiste sur le fait que si vous voulez un manager qui puisse vous garantir une place dans le haut de gamme année après année, Dyche est votre homme.

Lampard et Dyche ont tous deux été considérés comme un boss potentiel du palais

Lampard a été lié à plusieurs clubs depuis qu’il a été limogé par Chelsea en janvier – et l’un d’entre eux est Palace.

Roy Hodgson démissionne de son rôle avec l’équipe de Selhurst Park après quatre ans et le président Steve Parish aurait identifié le manager anglais au visage frais comme l’une de ses cibles.

Lampard, cependant, se serait retiré de son poste, craignant que l’équipe du palais ait besoin d’une trop grande refonte.

Jordan, qui possédait Palace de 2000 à 2010, pense que Dyche pourrait être l’homme idéal pour stabiliser le navire au club de la côte sud alors qu’ils se lancent dans un nouveau chapitre sans Hodgson.

«Vous m’avez demandé la semaine dernière avec qui je serais le plus confiant entre Lampard et Dyche, mais je pense que Dyche est le plus sensé, équilibré et structuré», a-t-il déclaré à talkSPORT.

talkSPORT

Jordan estime que Dyche pourrait être un excellent candidat dans son ancien club Palace

«Lampard a un peu plus de pétillant à son sujet et un peu plus de paillettes médiatiques, mais les paillettes médiatiques ne seront pas bonnes si nous languissons dans le championnat, n’est-ce pas?

Il est entendu que Lampard est également en lice pour prendre le relais à West Brom après que Sam Allardyce ait quitté après la relégation du club.

Big Sam a révélé qu’il ne continuerait pas en tant que patron des Baggies après avoir été relégué de l’élite anglaise pour la première fois en tant que manager.

Les chefs d’aubépines sont maintenant à la recherche d’un nouveau patron pour mener leur charge de championnat alors qu’ils visent à revenir en Premier League dès la première demande.

L’ancien patron de Sheffield United, Chris Wilder, a cependant été inculqué comme l’un des premiers favoris à prendre le relais.