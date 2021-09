Le patron de Cardano (ADA) prédit que la bulle DeFi va éclater, quelle est la probabilité que cela se produise ?

Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, parle de DeFi dans sa dernière interview. Plutôt que de battre le tambour de la démocratisation de la finance, il l’a qualifié de bulle prête à éclater.

Mais quel est son raisonnement pour dire cela, et que pense-t-il prendre sa place ?

Gensler dit que de grands changements sont à venir

La finance décentralisée, ou DeFi, est un terme général qui fait référence aux produits et services financiers accessibles à tous. Plus encore, il s’agit d’un système de produits financiers écrits sur des blockchains permettant aux acheteurs, vendeurs, prêteurs et emprunteurs d’interagir.

Elle diffère de la finance traditionnelle, où les intermédiaires, comme les banques ou les maisons de courtage, jouent le rôle de gardiens. Et pour participer, il faut fournir des pièces d’identité émises par le gouvernement, telles que les détails de la sécurité sociale ou du passeport.

Depuis l’été 2020, le volume de jetons DeFi et d’argent bloqué dans DeFi augmente de façon exponentielle. Ethereum est le plus gros acteur de tous. Mais les étoiles montantes telles que Binance Smart Chain et les nouveaux acteurs comme Solana et Terra rongent la part de marché d’Ethereum.

Une considération importante est que la surveillance réglementaire est minimale. Cependant, cela pourrait ne pas durer longtemps, car le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que de grands changements étaient à venir.

En particulier, Gensler a déclaré que de nombreux projets qui se qualifient de financement décentralisé ne sont rien de la sorte. Et avec des caractéristiques « centralisées », cela les met carrément dans le collimateur du régulateur américain des valeurs mobilières.

DeFi va-t-il planter et brûler ?

Partageant ses observations, Hoskinson a déclaré qu’il pensait que DeFi était dans une bulle. En ajoutant cela, ce n’est pas différent de ce qui a été vu avec la manie ICO de 2017. En s’étendant davantage, il a déclaré qu’être dans une bulle n’était pas nécessairement préjudiciable.

«Mais juste parce qu’il est dans une bulle ne signifie pas nécessairement qu’il est dans une mauvaise situation. Cela signifie simplement que les gens reconnaissent qu’il y a de la valeur, mais que le marché a beaucoup de mal à évaluer cette valeur. »

À l’appui de ce point de vue, il a parlé de la prolifération de projets, avec de petites équipes et de faibles liquidités, d’une valeur d’un milliard de dollars. Dire qu’il y a quelque chose de fondamentalement faux là-dedans. Pour lui, c’est un signal de régression de l’industrie DeFi.

Hoskinson a également fait référence aux récents commentaires de Gensler, dans lesquels il a déclaré que la SEC cherchait des moyens d’introduire une réglementation dans l’espace. Comment cela s’avère-t-il est à deviner. Mais la grande crainte est que la SEC paralyse l’industrie, peut-être en forçant les projets à suivre les utilisateurs et en exigeant une identification pour participer.

En tant que tel, il se pourrait bien que DeFi, tel que nous le connaissons, soit fait pour. Mais avec cela, quelque chose d’autre prendra sa place. Et cette prochaine génération de DeFi, comme l’a dit Hoskinson, est à gagner.

Obtenez un avantage sur le marché des crypto-actifs

Accédez à plus d’informations et de contexte cryptographiques dans chaque article en tant que membre payant de CryptoSlate Edge.

Analyse en chaîne

Instantanés de prix

Plus de contexte

Inscrivez-vous maintenant pour 19 $/mois Découvrez tous les avantages

Aimez ce que vous voyez? Abonnez-vous pour les mises à jour.