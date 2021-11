Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, admet que la star a peut-être changé les plans de transfert du club

Trevoh Chalobah a impressionné Thomas Tuchel jusqu’à présent cette saison (Photo: .)

Thomas Tuchel a laissé entendre que les performances de Trevoh Chalobah jusqu’à présent cette saison pourraient avoir changé les plans de transfert du club en janvier.

Après avoir passé les trois dernières saisons en prêt à Ipswich, Huddersfield et Lorient respectivement, Chalobah a eu la chance d’impressionner Tuchel lors de la pré-saison de cet été.

Le diplômé de l’académie a depuis fait 10 apparitions dans toutes les compétitions pour le club de l’ouest de Londres jusqu’à présent cette saison, dont six en Premier League.

Plus tôt cette semaine, Chalobah a été récompensé par un nouveau contrat à long terme qui lui permet de prolonger son séjour à Stamford Bridge jusqu’en 2026.

Chelsea était à la recherche d’un autre défenseur cet été, avec un accord pour le défenseur central de Séville Jules Kounde qui n’a pas réussi à s’entendre sur les honoraires de l’international français.

Les Bleus devaient renouveler leur intérêt pour Koundé en janvier, mais Tuchel a maintenant mis en doute une décision potentielle pour le joueur de 22 ans.

Chelsea aimait le défenseur de Séville Jules Kounde cet été (Photo: .)

«Je pense que chaque période de transfert doit être réévaluée car vous ne pouvez pas dire ce que nous voulions en été, nous le faisons en hiver ou l’été suivant. Ce n’est pas comme ça », a-t-il déclaré.

« Votre opinion change, les joueurs changent, vous avez évolué dans le groupe. Vous avez une atmosphère que vous créez, vous voyez qui est absolument fiable et ces connexions se construisent et créent quelque chose de spécial, espérons-le, dans le groupe.

« Donc, vous ne pouvez pas dire que ce que nous avons essayé en été ne s’est pas produit, nous allons donc réessayer à coup sûr en hiver.

«Parfois, c’est comme ça si nous voyons le même besoin, mais il est clair que Trevoh est maintenant ici avec nous et il mérite d’être ici avec nous. Cela n’avait rien à voir avec le fait de pouvoir signer un autre défenseur central ou non.

Plus : Chelsea FC



«Mais il a intensifié. La responsabilité reposait encore plus sur ses épaules et il peut la gérer jusqu’à présent d’une manière très impressionnante.

«C’est la situation et cela a un effet sur nos prochaines décisions au cours de la prochaine période de transfert. C’est toujours comme ça.

Chelsea, qui occupe actuellement la tête du classement de la Premier League après dix matchs, cherche à poursuivre sur sa lancée lorsqu’il accueillera Burnley à Stamford Bridge samedi.



PLUS : Callum Hudson-Odoi de Chelsea est qualifié d' »arrogant » par Trevor Sinclair pour avoir refusé l’appel de l’Angleterre U21



PLUS : Le Real Madrid prêt à vendre des joueurs pour lever des fonds et faire de la place au rebelle sous contrat de Chelsea Antonio Rudiger

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();