Le patron de Chelsea Thomas Tuchel attend Aurélien Tchouameni

in

Selon certaines informations, Chelsea visera Aurélien Tchouameni l’été prochain. Thomas Tuchel est content d’attendre mais prépare déjà sa liste de courses pour l’été prochain mais il devra faire face à une rude concurrence pour Aurélien Tchouameni.

Chelsea ciblera Aurélien Tchouameni l’été prochain

Déjà regardé

Tuchel a envisagé de signer Aurélien Tchouameni cette année, mais a opté pour une option de prêt plus expérimentée à Saul Nigeuz. Et, selon ., Chelsea a estimé que Tchouameni bénéficierait d’une nouvelle saison pour représenter Monaco en Ligue 1. Chelsea devra faire face à une rude concurrence s’il ravive son intérêt l’année prochaine. Le milieu de terrain de 21 ans ne fera que susciter plus d’intérêt pour l’année prochaine à mesure qu’il s’améliore.

Depuis qu’il a rejoint Monaco à l’âge de 19 ans en 2020, Tchouameni a disputé 49 apparitions chez les seniors. Parallèlement, il entame sa carrière internationale senior avec la France. Tchouameni a gravi les échelons de l’équipe de France, à commencer par les U16. Il a maintenant trois apparitions seniors et semble être l’avenir du milieu de terrain français. Monaco a payé 17 millions de livres sterling pour Tchouameni en 2020, et si un tel intérêt continue, l’équipe de France réalisera probablement un gros profit.

Comparé à Paul Pogba

Le coéquipier de France de Tchouameni, Paul Pogba, a fait l’éloge du jeune milieu de terrain, déclarant à RTL : « Très, très bien. Ce n’est pas un garçon, c’est un homme. C’est un plaisir de jouer à ses côtés. Il apporte beaucoup d’énergie. Beaucoup d’énergie, une qualité technique et physique extraordinaire.

Beaucoup ont fait des comparaisons entre les deux joueurs. Les deux milieux de terrain centraux sont physiquement doués de force, de taille et d’habileté. Cependant, les attributs défensifs de Tchouameni sont là où il brille vraiment. C’est un milieu de terrain défensif athlétique qui peut faire avancer le ballon. Par conséquent, le joueur conviendrait à des équipes telles que Chelsea ou Manchester United, qui sont toutes deux surchargées offensivement. Etant particulièrement doué pour protéger la défense et porter le ballon vers l’avant, Tchouameni offre une base solide pour lancer des attaques.

Photo principale

Intégrer à partir de .