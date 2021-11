Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, blâme les projecteurs pour l’erreur de Jorginho qui a conduit au but de Manchester United et dit que l’égalisation lors du choc de la Premier League a pris du « courage »

Thomas Tuchel a affirmé que l’erreur de Jorginho qui a conduit au but de Manchester United à Stamford Bridge était due aux projecteurs.

Le milieu de terrain italien a fait un hurlement en tant que dernier homme, permettant à Jadon Sancho de s’échapper et de donner l’avantage à United 1-0 lors du match de Premier League.

.

L’erreur de Jorginho a permis à Sancho de marquer

Il y a eu une rédemption pour Jorginho, cependant, alors qu’il marquait un penalty pour remettre Chelsea au même niveau, le match se terminant 1-1.

« C’est très inhabituel pour Jorgi [to make] une erreur comme celle-ci, et de concéder un but comme celui-ci en général pour nous », a déclaré Tuchel.

«Je pense qu’il a mal évalué la situation et je pense qu’il a été fortement dérangé par les lumières, donc il n’a pas vu le ballon.

« C’est arrivé, mais ensuite il a fallu beaucoup de courage et de personnalité pour ne pas être affecté pendant le match et avoir le courage de tirer le penalty pour l’égalisation à un moment crucial. Et je suis très heureux qu’il l’ait fait.

.

Jorginho a marqué l’égalisation pour Chelsea

«C’est difficile d’imaginer cela comme un match où vous pouvez perdre ou perdre des points, car nous étions la meilleure équipe, qui a défini le rythme et l’intensité.

« Nous sommes déçus mais nous ne regrettons pas, cela peut arriver dans le football.

« Je viens de dire à l’équipe que je suis satisfait de notre performance et de la façon dont nous avons joué. »

Tuchel a également été réservé dans les phases finales lorsque Cristiano Ronaldo n’a pas été signalé pour un hors-jeu clair.

« Au final, je suis le gars qui écope d’un carton jaune et peu importe », a déclaré Tuchel.

.

Tuchel a félicité Jorginho pour la façon dont il a rebondi

« Mais je veux dire, tout le monde me dit que nous visons un hors-jeu clair, et c’est un hors-jeu clair, et plus tard nous devons défendre un corner dangereux et le deuxième ballon du coup de pied arrêté. Et vous pouvez perdre des jeux comme celui-ci.

« En fin de compte parce que tout le monde voit que c’est une décision terrible bien sûr, mais OK. »

