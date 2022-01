Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, compare la domination de l’EPL de Manchester City au Bayern Munich

Alors que la Premier League anglaise sort d’une série de rencontres hivernales, la course au titre s’annonce beaucoup moins compétitive qu’elle ne l’était il y a quelques semaines. Manchester City a creusé un écart stupéfiant de 11 points sur Chelsea, 2e, avec Liverpool, Arsenal et les autres faisant tous partie du peloton. Même si certaines équipes ont quelques matchs en main, il est probable que City se fraye un chemin vers un autre titre.

S’adressant aux médias avant le prochain affrontement des Blues contre Liverpool, Tuchel a comparé la tâche de suivre City à ses efforts en Bundesliga, où son équipe record du Borussia Dortmund a finalement échoué face au Bayern Munich. Pep Guardiola était déjà l’homme en charge des Bavarois, et il semble qu’il ait réussi à amener cette marque de domination avec lui en Angleterre.

« Ce [City] est une machine à gagner. Il ne s’agit pas seulement d’avoir un avantage, il s’agit d’en faire un avantage », a déclaré Tuchel (via Manchester Evening News).

« Ils sont bons. Très bien. Ils sont implacables. Nous devons admettre d’où nous venons il y a un an. Quand tu regardes [the table for] 2021, nous avons 20 points de retard. Vous devez faire attention à être ambitieux mais pas trop ambitieux et ne pas être frustré de ne pas rattraper Man City au cours du premier semestre.

De retour à Dortmund, Tuchel a dû faire face à une équipe munichoise entraînée par Guardiola. Le crédit photo doit être lu par TOBIAS SCHWARZ/. via .

Les mots de Tuchel font en quelque sorte écho à l’état actuel de la Bundesliga, où le Borussia Dortmund s’est soudainement retrouvé hors de la course au titre en quelques semaines seulement.

« Il y a deux ou trois semaines, nous avons eu une course au titre très serrée. Maintenant, nous avons un peu perdu l’avantage, je pense à cause de circonstances que nous ne pouvons pas influencer et qui leur ont donné un certain avantage et un certain saut. Ils ont maintenant cinq ou six ans de régularité. Cela rend les choses difficiles. Cela ne rend pas cela impossible.

Cependant, il ne semble pas que l’ancien patron du BVB soit prêt à jeter l’éponge, contrairement à son ancien employeur. « Tant que je serai ici dans mon Borussia, Chelsea, je ne ferai rien d’autre que de faire sous-performer les autres équipes. On va même essayer de faire sous-performer Manchester City. Nous n’arrêterons pas. »

« Et Jürgen [Klopp], je suis presque sûr qu’il fera de même pour tirer le meilleur de Liverpool. Et nous, ici, hors de Chelsea. Nous n’arrêterons pas de courir après, nous n’arrêterons pas de croire ou de faire cela. Peut-être que la différence avec la situation actuelle en Bundesliga est que nous avons la conviction. »

Peut-être que les gens de Dortmund pourraient faire avec une partie de cette même croyance. Le Bayern Munich n’a que 9 points d’écart sur le reste du championnat, ce qui n’est pas impossible à combler. Le Bayern lui-même l’a fait sous Niko Kovac en 2019. Bien sûr, c’est une demande difficile, mais avec la moitié des matches restants, tout peut arriver.