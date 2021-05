Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, plaisante sur N’Golo Kante “ doit accepter ses câlins ” avant l’énorme affrontement avec le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions

N’Golo Kante a reçu le soutien de Thomas Tuchel pour compléter son set des meilleurs prix du football alors que Chelsea poursuit la gloire de la Ligue des champions.

Le joueur de 30 ans a soulevé la Premier League avec Leicester et Chelsea, et la Coupe du monde avec la France, mais la couronne du meilleur club européen l’a jusqu’à présent évité.

.

Tuchel parle souvent avec tendresse de Kante

Le Français jouera un rôle central lors du match retour de la demi-finale de Chelsea avec le Real Madrid à Stamford Bridge, les scores étant verrouillés à 1-1 dès la première rencontre.

Le patron des Blues, Tuchel, a demandé à Kante de conduire à nouveau Chelsea mercredi soir, saluant le milieu de terrain.

Lorsqu’on lui a demandé si terminer le set en remportant la Ligue des champions élèverait la carrière de Kante à de nouveaux sommets, Tuchel a répondu: «Où aller? Où élever?

«Le gars est un gars de haut niveau, et il est le gars dont vous avez besoin pour gagner des trophées, évidemment, c’est pourquoi nous sommes si, si heureux qu’il soit ici.

«Je me battais pour ce joueur et je rêvais de ce joueur dans n’importe quel club que j’entraînais. Et maintenant, c’est mon joueur.

.

Kante a dirigé le milieu de terrain de Chelsea contre le Real Madrid la semaine dernière

«Il a remporté tous les trophées à l’exception de la Ligue des champions, j’espère qu’il fera tout pour obtenir ce trophée.

«Pour moi, c’est un exemple et une contribution incroyable pour n’importe quelle équipe dans le monde. Il est clé et il le sera demain, et j’espère de la meilleure façon possible.

Les performances infatigables de Kante font ronronner Tuchel depuis que l’Allemand a franchi la porte de Stamford Bridge.

L’ancien manager du Paris St Germain pense que la charge de travail de Kante représente celle de deux joueurs et qu’il a produit sa meilleure forme au cours des derniers mois.

Cependant, Kante est aussi timide hors du terrain qu’il y travaille dur, et cette humilité suscite le plus grand respect de la part de ses coéquipiers et de ses adversaires.

Tuchel a félicité Kante pour être la personnification de laisser ses pieds parler, avec son attitude artisanale démentant ses capacités de superstar.

«Il doit encore accepter que je le câline, je fais beaucoup ça! J’en ai besoin pour moi, alors il doit vivre avec! plaisanta Tuchel.

.

Kante a obtenu l’homme du match au match aller contre Madrid

«C’est un gars sympa, presque timide, il est calme, il aime son propre temps de qualité, il n’est pas bruyant. Je le vois sourire beaucoup, et il interagira avec n’importe qui mais selon ses propres conditions.

«Il est très timide mais très poli, et je suis tellement heureux que des joueurs comme lui existent. Et s’exprimer par la performance pure, c’est un plaisir à regarder.

«Ce qu’il fait avec cette mentalité, c’est la mentalité d’un vrai assistant, qui donnera toujours n’importe quoi pour aider tout le monde sur le terrain.

“C’est un gars tellement gentil, humble et calme, c’est une combinaison fantastique.”

Mateo Kovacic n’a pas réussi à se débarrasser de sa blessure aux ischio-jambiers à temps pour le choc de mercredi, mais l’ancien milieu de terrain du Real Madrid est la seule blessure absente de Chelsea.

Toni Rudiger portera un masque pour pouvoir jouer malgré une récente blessure au visage.