Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, soutenu par le retour du duo clé

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, aura N’Golo Kante et Reece James en lice pour le voyage de Premier League à Brentford samedi.

milieu de terrain français Kanté a disparu après avoir contracté le Covid-19. Il a raté la victoire sur Southampton au début du mois.

Mais le joueur de 30 ans, qui était isolé, a repris l’entraînement complet de Chelsea mardi.

défenseur de l’Angleterre James également raté contre les Saints en raison d’un problème à la cheville. Il a également raté les matches internationaux, mais s’est également remis de sa blessure pour revenir à l’action à la base d’entraînement des Blues de Cobham.

« Deux joueurs clés sont revenus à l’entraînement de Chelsea pour donner à Thomas Tuchel un coup de pouce bienvenu avant le voyage de samedi à Brentford », lit-on dans un communiqué de Chelsea.

«Le milieu de terrain N’Golo Kante a repris un entraînement complet à Cobham après sa période d’auto-isolement. Tandis que Reece James était également impliqué après s’être retiré de l’équipe d’Angleterre la semaine dernière en raison d’une blessure à la cheville contractée lors du match contre Manchester City.

Le vainqueur de la Coupe du monde, Kante, renforcera les rangs de Chelsea pour le voyage contre les Bees de Thomas Frank. L’ancienne star de Leicester est désormais en ligne pour figurer au milieu de terrain défensif.

La disponibilité de James ajoutera des options à l’arrière central droit ou à l’arrière droit pour le patron Tuchel.

Chelsea devra cependant attendre les problèmes de blessures des autres joueurs.

Christian Pulisic continue de lutter contre des problèmes de cheville, tandis que Romelu Lukaku a souffert de douleurs musculaires en devoir en Belgique.

Tuchel ouvert à la vente Kanté

Un rapport récent affirmait que Tuchel envisageait la vente de Kanté.

Kante a organisé une série de démonstrations gigantesques alors que Chelsea marchait vers son deuxième succès en Ligue des champions la saison dernière. Cependant, les luttes contre les blessures ont de plus en plus commencé à affecter le milieu de terrain.

Et avec Jorginho et Mateo Kovacic faisant passer leurs jeux au niveau supérieur, ainsi que Billy Gilmour et Conor Gallagher dans le pipeline, un rapport surprise de Goal a révélé que Kante pourrait bientôt être supprimé.

Citant le point de vente espagnol Fichajes, il est déclaré que Chelsea est « prêt à sanctionner » le départ de Kante en 2022. À ce moment-là, Kante n’aura plus qu’un an sur son contrat qui expire en 2023.

