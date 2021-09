Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, soutient Marcos Alonso pour sa position à genoux

La décision de Marcos Alonso d’arrêter de se mettre à genoux avant les matchs de Chelsea a été défendue par Thomas Tuchel.

L’Espagnol, qui pense que prendre le genou a perdu une partie de son impact, continuera de se lever et de montrer le badge “Non au racisme” sur sa chemise.

Tuchel soutient Alonso sur sa position

Et maintenant, le patron de Chelsea, Tuchel, a apporté son soutien à l’arrière latéral espagnol, insistant sur le fait que le joueur de 30 ans est “absolument engagé contre le racisme”.

Les autres joueurs de Chelsea devraient continuer à se mettre à genoux, mais le manager Tuchel est convaincu que les motivations d’Alonso sont uniquement positives dans la lutte contre la discrimination.

“Ce n’était pas une discussion au sein du groupe mais bien sûr si un joueur prend une décision comme celle-ci, nous ne sommes pas dans une bulle, alors bien sûr des discussions surgissent”, a déclaré Tuchel.

“La chose la plus importante pour moi est que je connais personnellement Marcos et j’ai confiance à 1000% qu’il est absolument engagé contre le racisme, toute forme de racisme.

Alonso n’a pas pris le genou lors de ses trois dernières sorties

« Et cela ne fait aucun doute. Nous sommes tous contre. Nous avons pris ensemble la décision de prendre le genou.

“Peut-être qu’il faut parfois une action contre une routine pour se réveiller à nouveau et avoir une autre bonne discussion et la discussion prend une nouvelle direction.

«Parce que nous voulons faire le plus possible contre le racisme et nous y opposer. Il existe donc différentes manières de le faire.

« Marcos a pris sa décision, c’est un adulte, une personne responsable. C’est sa décision et nous l’acceptons et il en a donné les raisons.

Il croit que le geste de prendre le genou perd son sens

« Et à partir de là, la discussion peut se terminer ou se poursuivre de manière productive.

“La chose la plus importante pour moi est que nous le vivons tous les jours et c’est ce que nous faisons à Cobham.”

L’attaquant de Crystal Palace, Wilfried Zaha, a cessé de se mettre à genoux la saison dernière, choisissant plutôt de se tenir debout dans sa propre protestation contre le racisme et la discrimination.

Alonso est la dernière star de Premier League à adopter sa propre approche et l’ancien défenseur du Real Madrid a le soutien total de son club.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait comprendre le raisonnement d’Alonso, Tuchel a répondu : « Il y a tellement de matchs que cela devient peut-être normal, peut-être que cela en réduit l’effet : si c’est son point, je peux voir son point.

« Nous pouvons maintenant voir s’il est nécessaire d’avoir cette discussion et qu’il soit le seul à se lever.

« Il est assez expérimenté, assez responsable et c’est comme ça.

Zaha a été le premier joueur de haut niveau à ne pas s’agenouiller

«Ce développement a également commencé avec des célibataires prenant le genou, puis est devenu plus important.

“Et je pense que le point de Marcos est que cela ne peut pas se terminer comme ça, cela ne peut pas devenir normal. Il devrait être normal que nous soyons contre le racisme.

« Je comprends que Marcos pense qu’il y a toujours plus à faire, et c’est aussi juste.

“En même temps, nous voulons également nous concentrer sur le sport, mais utiliser la plate-forme et utiliser les possibilités que nous avons dans la façon dont nous vivons ensemble et comment nous produisons des performances ensemble, c’est vivre par l’exemple et je pense que c’est la partie la plus importante.”