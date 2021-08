Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, soutient Romelu Lukaku comme une « pièce manquante du puzzle » avec un nouvel homme de 97,5 millions de livres sterling sur le point de faire ses débuts contre Arsenal

in

Romelu Lukaku a été pressenti pour démarrer pour Chelsea par le patron Thomas Tuchel alors qu’il se prépare à faire ses débuts pour les Blues à Arsenal ce week-end.

Le joueur de 28 ans a scellé un transfert de 97,5 millions de livres sterling de l’Inter Milan la semaine dernière pour devenir la signature la plus chère du club.

Lukaku pourrait bien faire ses débuts aux Emirats ce week-end

Le manager Tuchel attend avec impatience les deuxièmes débuts du Belge à Chelsea, soutenant le puissant tueur à gages pour imposer sa grande personnalité à la Premier League.

« Le Romelu est-il la pièce manquante ? Eh bien, nous l’espérons, mais en même temps, nous essayons de trouver des solutions à toutes les questions qui se posent pendant les matchs », a déclaré Tuchel.

“Et nous voulons toujours être une équipe forte et une équipe qui vient d’un effort d’équipe.

«Et Romelu est ce genre de personnalité et de profil qui nous manquaient à l’avant. Et à partir de maintenant, c’est notre travail de pousser cela à la limite.

Tuchel est un grand fan de Chalobah

« Nous avons encore une séance d’entraînement à faire, mais la semaine a été une lourde charge pour lui parce qu’il était dans le groupe avec les partants tardifs de nos gars.

“Mais nous espérons qu’il sera sur le terrain dimanche et que les choses semblent se passer.

«Je pense qu’il est unique; de son physique, de sa capacité à jouer dos au but. Mais pour moi, il est à son plus fort quand il est en position semi-ouverte, ouverte même pour le gain de transition, pour utiliser son immense vitesse.

“Je pense donc qu’avec ce genre de puissance physique et en même temps si rapide, si affamé, et un vrai buteur dans ses caractéristiques, je pense que c’est aussi pour moi une expérience unique et nouvelle d’avoir cela.

« C’est un gars très sympa, ce qui est très agréable à voir pour nous. Tout le monde nous en a parlé et tout le monde avait raison.

Quel début de saison le jeune Chalobah a eu

« Nous sommes un bon groupe et c’est très important pour nous d’être un bon groupe, un groupe respectueux et un groupe très démocratique où tout le monde est impliqué et partage la responsabilité.

“C’est une excellente situation pour nous, alors espérons qu’elle restera aussi positive.”

Lukaku a marqué 24 buts en conduisant l’Inter au titre de Serie A la saison dernière, bénéficiant grandement d’Antonio Conte le propulsant dans une condition physique suprême.

Le meilleur buteur belge de tous les temps a pris le maillot numéro neuf à son retour à Stamford Bridge, Tuchel admettant que les buts sont son principal produit.

«Bien sûr, nous devons nous attendre à des objectifs, n’en parlons pas et lui-même attend des objectifs; c’est pourquoi il est ici », a déclaré Tuchel.

“Mais je suis absolument convaincu qu’il aura des impacts très positifs sur Timo Werner, Kai Havertz et Christian Pulisic, et qu’il ouvrira peut-être des espaces et attirera l’attention des défenseurs.

« Voyons donc comment nous allons le mesurer à la fin. Mais nous exigeons et il exige de lui des buts.

“Je le connais de mieux en mieux et nous nous fixerons peut-être un objectif clair plus tard dans la saison.”

Chelsea se dirigera vers Arsenal, soutenu par la défaite 3-0 à domicile de Crystal Palace le week-end dernier, et avec l’excellent artiste Trevoh Chalobah désireux de prolonger sa belle forme.

Tuchel a confirmé que le défenseur diplômé de l’académie ne serait pas prêté, mais aurait plutôt une chance majeure de revendiquer un avenir à long terme en équipe première.

Chalobah a impressionné lors de la victoire en Super Coupe contre Villarreal, puis a soutenu cette performance avec une frappe à longue distance contre Palace.

“Je pense qu’il a eu une pré-saison fantastique avec nous, c’est un très bon joueur et encore plus important un personnage de premier plan”, a déclaré Tuchel.

«Il a les deux pieds sur terre, il a saisi sa chance de manière très impressionnante, il a joué de très bons matchs en pré-saison, il a joué pendant 120 minutes contre Villareal puis encore 90 minutes contre Crystal Palace.

« Alors maintenant, je pense qu’il est très logique qu’il reste avec nous, et il cherche sa chance ici.

«Nous avons laissé partir certains joueurs, mais Trevoh est un gars que nous voulons absolument garder, et c’est le statut pour lui.

«Nous avons eu une discussion hier, et je pense que sa situation était qu’il avait contracté des prêts, il avait les prêts dont il avait besoin pour développer, mais c’est maintenant le bon moment pour rester avec nous et faire partie du groupe.

“Et de prendre de nouvelles mesures pour réaliser son rêve qui est de faire partie d’une équipe forte de Chelsea, ce qu’il est en ce moment.

“On lui fait confiance, ce n’est pas un cadeau, c’est ce qu’il mérite.”