Le patron de COTA ne sait pas si le Grand Prix des États-Unis serait si populaire sans Netflix

Le patron du Circuit of The Americas, Bobby Epstein, admet qu’il n’est pas sûr que le Grand Prix des États-Unis de cette année aurait été aussi réussi sans le Drive to Survive de Netflix.

De retour au sport après une saison d’absence en raison de la pandémie mondiale, la course à Austin, remportée par Max Verstappen, s’est avéré tout un spectacle, avec une course palpitante qui se déroulait sur la piste et une ambiance électrique tout au long du week-end.

Avec environ 400 000 personnes présentes, il semblait qu’il y avait plus d’intérêt que jamais pour le sport aux États-Unis, une nation dans laquelle la F1 a déjà eu du mal à gagner en popularité.

Epstein est allé jusqu’à dire que c’était l’un des meilleurs événements de F1 de tous les temps.

« Les fans se sont présentés, ils ont apporté de l’énergie et de la vie, et cela fait une différence », a-t-il déclaré. GPFans.

« Vous avez tout prévu et vous envisagez ce qui pourrait arriver, mais jusqu’à ce que les fans viennent et apportent l’énergie, c’est incomplet.

« Je ne suis pas sûr que ce soit le plus grand événement de F1 de tous les temps, mais je suis sûr que c’était l’un des plus grands événements de F1 de tous les temps. Nous nous efforçons d’en faire une expérience formidable plus que nous ne le sommes.

«Mais ce qui s’est passé était phénoménal. Cela a vraiment dépassé nos attentes. Pour chaque personne qui travaille ici, c’est écrasant de se sentir si bien.

Bon retour à tous ! ?? C’était fantastique de voir plus de 400 000 fans nous rejoindre tout au long du week-end pour de brillantes courses 🎉 Nous sommes époustouflés par le soutien, et nous espérons que vous avez tous apprécié le spectacle 🤘#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wqlBetMYQX – Formule 1 (@F1) 25 octobre 2021

Netflix est sans aucun doute l’une des raisons d’une telle percée, avec leur série Drive to Survive en coulisses qui s’est avérée extrêmement populaire au cours de ses trois premières saisons.

Bien qu’il pense que l’événement était déjà en forme, Epstein admet que le spectacle a joué un rôle dans le succès de la course 2021 et n’est pas certain que les choses se seraient si bien passées s’il n’avait pas existé.

« Aurions-nous eu ça sans l’effet Netflix ? Je ne sais pas », a-t-il ajouté.

«Mais l’événement a des jambes. Netflix vient de mettre du carburant pour fusée sur un feu qui brûlait déjà, et en plus vous avez une vraie bataille qui se déroule sur la piste.

« C’est donc une situation incroyable et je pense que tous ceux qui sont venus à cet événement – du moins je l’espère – se sentent vraiment bien dans ce dont ils faisaient partie, et chaque personne qui y a participé a contribué à en faire un jour si spécial pour tout le monde. »