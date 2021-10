Le patron de COTA pense que gagner un pilote américain pourrait justifier quatre courses de F1 aux États-Unis

Le patron de COTA, Bobby Epstein, pense qu’avoir un pilote américain gagnant sur la grille de F1 pourrait rendre jusqu’à quatre courses américaines durables.

Le sport est déterminé à devenir plus populaire en Amérique, et le Grand Prix des États-Unis de cette saison a montré que cet objectif est atteint, avec près de 400 000 personnes présentes.

De plus, il y aura une deuxième course dans le pays à partir de la saison prochaine, le Grand Prix de Miami, et les billets en prévente pour celui-ci se sont vendus en seulement 40 minutes, tandis que le gouverneur du Nevada a confirmé qu’il avait eu des pourparlers sur un troisième être tenue à Las Vegas.

Epstein estime que, même si une équipe ou un pilote seul ne suffirait pas, s’il y avait des Américains sur la grille gagnante, jusqu’à quatre événements pourraient être couronnés de succès.

« Je pense qu’un pilote américain gagnant peut garder trois ou quatre Grands Prix en vie », a-t-il déclaré selon Motorsport.com.

«Et je suis vraiment enthousiasmé par les chances d’une autre équipe américaine. Mais le simple fait d’avoir un pilote américain n’attire pas les foules dans les tribunes, nous l’avons remarqué parce que [Gene] Haas et [Guenther] Steiner et leurs gars ont proposé le meilleur produit possible.

« Mais en effet, un champion américain ferait bien ici. »

Il doute également qu’un Américain rejoigne le sport juste pour être à l’arrière du terrain.

« Je ne pense pas qu’ils seront satisfaits non plus de rouler à l’arrière. Du moins, je l’espère », a-t-il ajouté.

La prise de contrôle anticipée de Sauber par Michael Andretti semble être annulée – avec de l’argent sans surprise cité comme raison.https://t.co/1fPalJO3E5 #F1 pic.twitter.com/HRf5KfO9mw – PlanetF1 (@Planet_F1) 28 octobre 2021

Cependant, en fin de compte, il faudra probablement un certain temps avant qu’un pilote américain n’arrive sur la grille, sans parler d’obtenir un siège avec une équipe de premier plan.

Il semblait brièvement que Colton Herta quitterait l’IndyCar avec Andretti prenant le relais Alfa Romeo équipe, mais cela semble maintenant peu probable, l’équipe américaine estimant que le prix est trop élevé.

Une solution potentielle serait que la F1 aide à mettre en place un programme de développement des talents en Amérique, mais étant donné le temps qu’il faudrait pour qu’un tel investissement porte ses fruits, Epstein n’est pas sûr qu’ils seraient prêts.

« À long terme, cela peut être un investissement risqué », a-t-il déclaré.

«Ils doivent décider si cela est dans l’intérêt des actionnaires. La plupart des champions de F1 ont commencé très jeunes sur de petits moteurs ou en kart. C’est donc un projet de plus d’une décennie.