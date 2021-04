Le patron de Crystal Palace, Roy Hodgson, était heureux que Michy Batshuayi ait parlé sur le terrain et ait remboursé sa foi contre Everton.

L’attaquant belge, qui n’a commencé que sept matchs de Premier League lors de sa deuxième période de prêt avec les Eagles, est sorti du banc pour marquer un but à la 86e minute lors d’un match nul 1-1 à Goodison Park lundi.

.

Batshuayi a marqué plus de buts pour la Belgique (six) que pour Crystal Palace (2) cette saison

Pendant la pause internationale de mars, Batshuayi avait semblé critiquer Hodgson pour son traitement au Palace, suggérant que le patron belge, Roberto Martinez, le traitait différemment.

Après avoir marqué dans une raclée 8-0 contre la Biélorussie la semaine dernière, il a déclaré: «Je ressens un regain d’énergie en entrant en équipe nationale, car c’est très difficile pour moi dans mon club.

«L’entraîneur, les membres de l’équipe et le système sont différents de celui de Palace. Avec les Red Devils, je ressens beaucoup de confiance de la part de l’entraîneur; confiance que je n’y arrive pas [at Palace]. »

Hodgson n’était pas très content de ces remarques, disant au prêté de Chelsea de « faire attention » – mais il n’a pas été surpris par eux et ne lui en a pas reproché.

Après l’avoir amené à Goodison, sa foi a été récompensée lorsque Batshuayi a marqué deux minutes seulement après son introduction.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Hodgson a déclaré à propos des plaintes du joueur de 27 ans: «Il a marqué un but, ce qui était important. Il doit être très satisfait de cela et nous en sommes heureux.

.

Batshuayi a rendu service à son club parent Chelsea en sapant les quatre meilleurs espoirs d’Everton

«Quand les joueurs sont en service international et qu’ils viennent de marquer un but pour leur équipe nationale et qu’on leur demande comment c’est au Palace car ils ne jouent pas beaucoup, ce serait une surprise pour moi s’il ne faisait pas le commentaires qu’il a fait.

«Depuis son retour, il est de bonne humeur et a bien contribué aux séances d’entraînement, ce qui m’a donné la foi de le mettre ce soir pour voir ce qu’il pouvait faire pour nous et heureusement, il a remboursé cette foi.

«C’est bon pour moi de savoir qu’à l’avenir, Michy a encore des buts en lui.