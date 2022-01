Le patron de Dexter taquine de nouveaux épisodes alors que la finale de New Blood divise les fans

Harrison pourrait-il être au centre des futurs épisodes? (Photo: Seacia Pavao/Showtime)

Avertissement : Spoilers majeurs pour la finale de Dexter : New Blood à venir.

Dexter: le patron de New Blood, Clyde Phillips, a taquiné de nouveaux épisodes de la série à succès, après que la finale ait divisé les fans en tuant son personnage principal.

L’épisode le plus récent, Sins of the Father, a vu le tueur en série de Michael C. Hall assassiné par son propre fils Harrison (Jack Alcott) dans un mouvement qui a rendu certains fans furieux en ligne.

Malgré la fin, Phillips a maintenant taquiné que la série pourrait continuer en mettant l’accent sur Harrison.

Parlant du personnage et des nouvelles directions potentielles que la série pourrait prendre, il a déclaré à Deadline: » Harrison est un personnage tellement compliqué et il a en lui les graines du passager noir.

‘Il est capable. Regardez ce retrait de Dexter à la fin, ce qu’il y a dans Harrison, c’est qu’il doit tuer cet homme.

La finale a dévasté les fans (Photo: Showtime)

Il a ajouté: » De plus, Harrison apporte une perspective différente au justicier de tout cela que Dexter, ce qui était assez surprenant pour Dexter. Il apporte cette innocence juvénile et optimiste, que lui et son père sont essentiellement Batman et Robin.

« Pensez à chaque fois que nous éliminons l’un de ces méchants combien de vies nous sauvons, que cette mauvaise personne ne va pas tuer. Dexter n’y a jamais pensé. Dexter n’éliminait les méchants que parce que c’était son code.

Pourrions-nous voir le spectacle revenir avec Harrison sous les feux de la rampe? Seul le temps nous le dira.

La finale a vu Harrison tuer son père dans des scènes dramatiques (Photo: Seacia Pavao/Showtime)

Cela vient après que les téléspectateurs aient été éviscérés que la série ait dû se terminer par la mort de Dexter, en particulier après la finale controversée de 2013 qui l’a vu simuler sa propre mort.

Harrison a tiré un fusil sur son père et l’a blâmé pour tout ce qui était arrivé à sa mère (Julie Benz) et à sa tante Debra (Jennifer Carpenter) dans la scène finale émouvante.

‘Tu mérites mieux. Une vie meilleure. Un meilleur père », lui a dit Dexter au cours de ses derniers instants.

Certains se sont tournés vers les médias sociaux pour faire entendre leur opinion par la suite, certains souhaitant que le renouveau n’ait même jamais eu lieu.

Dexter: New Blood est disponible en streaming sur Showtime.

