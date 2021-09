Le patron de Doncaster Rovers, Richie Wellens, est honnête à propos de l’avenir après une autre lourde défaite

Le patron des Doncaster Rovers, Richie Wellens, était honnête quant à son avenir au club après une nouvelle défaite 6-0 cette saison.

Le premier d’entre eux est survenu il y a quelques semaines lorsque Doncaster Rovers a plus que accueilli Rotherham United au stade Keepmoat lors du trophée Papa John’s, quelques jours seulement après avoir perdu contre leurs rivaux du Yorkshire à la poursuite de l’attaquant Will Grigg.

Le deuxième et le plus récent est arrivé à Portman Road, offrant à Ipswich Town sa première victoire en championnat à domicile de la saison.

Lutté jusqu’à présent cette saison

Richie Wellens a connu des débuts difficiles en tant que manager de Doncaster Rovers. L’ancien patron de Salford City a remplacé Andy Butler, qui avait été responsable par intérim du stade Keepmoat, en mai 2021. Le dernier patron permanent était Darren Moore, qui est parti pour Sheffield mercredi.

Les Rovers sont actuellement au plus bas de la Ligue 1 et n’ont remporté qu’un seul match de championnat cette saison – 1-0 à domicile contre Morecambe. On avait espéré que la forme lamentable avait pris un tournant lorsque l’équipe du South Yorkshire a enregistré cette victoire sur Morecambe et l’a suivie dans le Trophée Papa John’s avec une victoire 2-1 sur Manchester City U21, cependant, la frustration a de nouveau frappé samedi, 25 septembre.

Après avoir mené Plymouth Argyle à la 54e minute, Rovers a concédé via un penalty 14 minutes plus tard. Encore une fois, grâce à une pénalité, Plymouth a pris les trois points dans le temps additionnel, un après-midi déchirant pour les fans des Rovers.

Cherchant une réponse mardi soir, les Rovers étaient en retard à seulement 13 minutes. À l’entame de la pause à 2-0, il était à peine imaginable que Doncaster perdrait à nouveau 6-0. Mais, dans une période de dix minutes entre la 70e et la 80e minute, l’équipe de Wellens a perdu quatre buts.

Alors que, pour un club au budget de Doncaster, rien n’allait basculer d’un simple clic, des questions se poseront sans doute sur la gestion du club de football, tout autant que sur les joueurs, lorsque les résultats seront aussi mauvais.

“C’était embarrassant”, a déclaré Wellens au Doncaster Free Press du match. “Les joueurs et moi-même rembourserons chaque supporter qui est venu jusqu’ici pour voir cela”, a-t-il promis. “Parce que ce n’est pas acceptable.”

Wellens, qui a obtenu une promotion de League Two avec Swindon Town en 2020, a ensuite parlé de son avenir au club.

Il a poursuivi: “Je ne peux que m’excuser, en tant que manager, c’est un endroit solitaire, je vais me remettre en question et je vais parler à Gavin [Baldwin] et David [Blunt] ce soir parce que je sais que je suis un bon manager mais les résultats ne sont pas assez bons.

« Je vais envoyer un texto à Gavin maintenant et nous aurons une conversation. Si nous ne pensons pas que nous allons dans la même direction, alors je ne veux que le meilleur pour ce club.

« J’ai pris des décisions à long terme qui entravent ce que nous faisons maintenant tant que nous sommes sur la même longueur d’onde. Je suis cru en ce moment. Je veux juste ce qu’il y a de mieux pour le club.

165 fans des Rovers ont fait le déplacement à Portman Road mardi soir.

❤️ Merci aux 165 fans des Rovers qui ont fait le déplacement jusqu’à Ipswich Town ce soir. Fréquentation totale : 18 111 #DRFC pic.twitter.com/ha93wWfWh0 – Doncaster Rovers FC (@drfc_official) 28 septembre 2021

