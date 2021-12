Le patron de Far Cry 6 dit aux développeurs que les NFT ne sont que le début

Image : Ubisoft

Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a organisé une vidéo de questions-réponses cette semaine pour tenter de rassurer les développeurs sur la nouvelle poussée controversée de l’entreprise derrière les NFT, selon plusieurs sources présentes. Mais ils ont dit que ses réponses étaient vagues et s’appuyaient sur des mots à la mode comme « métaverse » et « web 3.0 », laissant certains aussi découragés par le dernier désastre de relations publiques de l’entreprise qu’avant.

La réunion, qui, selon des sources, n’était pas encore programmée au début de la semaine, est intervenue après que la révélation officielle de la nouvelle technologie basée sur la blockchain d’Ubisoft appelée Quartz a été largement moquée en ligne, avec une vidéo la montrant recevant plus de 40 000 votes négatifs sur YouTube. Kotaku a précédemment signalé que les développeurs de l’entreprise critiquaient également le déploiement, avec une annonce interne explosant en centaines de commentaires allant du sceptique au méprisant.

L’initiative a démarré avec trois NFT cosmétiques dans Ghost Recon Breakpoint, dont un qui exigeait que les joueurs aient enregistré plus de 600 heures dans le jeu pour les échanger. Axios a rapporté plus tôt cette semaine que les joueurs ont déjà commencé au moins à essayer de revendre les jetons sur des plateformes tierces, pour des montants qui vont de plusieurs centaines de dollars à plusieurs centaines de milliers.

Au sein du studio Ubisoft Paris, qui fabrique Breakpoint, certains développeurs s’inquiètent du fait qu’un jeu qu’ils ont passé des années à réhabiliter après un lancement désastreux en 2019 a vu sa réputation traînée dans la boue juste pour que la société puisse revendiquer la dernière mode technologique spéculative. En effet, selon un récent rapport de la communauté Ubisoft examiné par Kotaku, l’annonce de Quartz a entraîné une variation négative sans précédent du sentiment des joueurs à l’égard du jeu de tir en monde ouvert en direct.

Et donc plus tôt cette semaine, Guillemot s’est parachuté dans une séance de questions-réponses avec les développeurs du studio parisien, une action que des sources ont déclaré à Kotaku qu’il n’avait même pas entrepris l’été dernier, lorsque l’entreprise a été complètement bouleversée par de nombreuses allégations d’inconduite sexuelle. Selon eux, le cofondateur d’Ubisoft a déclaré que le contrecoup de l’annonce de Quartz était attendu, et l’a comparé au tollé initial du public concernant les nouveaux développements précédents dans l’industrie du jeu comme les DLC, les microtransactions et les loot boxes. L’implication semblait être que les TVN deviendraient également acceptées au fil du temps. Certains employés étaient préoccupés par la comparaison puisque même les propres microtransactions d’Ubisoft, comme les boosters XP, attirent toujours régulièrement l’attention des joueurs.

Capture d’écran : Ubisoft / YouTube / Kotaku

Lorsque Guillemot a été pressé d’obtenir des détails sur les nouveaux types de gameplay que les NFT et la technologie blockchain rendraient possibles, des sources ont déclaré à Kotaku que le PDG n’en avait pas vraiment fourni. Au lieu de cela, il a parlé plus largement de la façon dont des concepts tels que le métaverse permettraient aux joueurs de construire et de vendre des maisons virtuelles, et d’avoir une agence dans le processus de création de jeu lui-même.

Des sources ont déclaré que Guillemot faisait également fréquemment référence à Roblox, la plate-forme hybride de jeux et de médias sociaux récemment évaluée à plus de 45 milliards de dollars. Mais il n’était pas clair pour eux quels aspects du succès sauvage de Roblox deviendraient plus facilement accessibles grâce à Quartz. Ils étaient également préoccupés par l’enthousiasme apparent de Guillemot pour un modèle de jeu dont les récentes enquêtes du groupe documentaire YouTube People Make Games ont révélé qu’il reposait sur l’exploitation des joueurs et une réglementation de mauvaise qualité, conduisant à des communautés en ligne dangereuses.

En plus des inquiétudes concernant l’impact de la technologie blockchain sur l’environnement et la réputation des NFT d’être des systèmes pyramidaux, certains développeurs d’Ubisoft s’inquiètent également de l’impact de l’intégration de la technologie sur le développement de jeux. La portée de nombreux jeux Ubisoft existants conduit déjà à de nombreuses fonctionnalités de crunch et de coupure, et l’ajout d’un autre type d’économie de microtransaction qui doit être géré pourrait siphonner encore plus de ressources.

« Je suis ici pour créer des jeux et promouvoir le plaisir et le divertissement », a déclaré un développeur actuel à Kotaku. « Et je ne vois pas comment cela va dans cette direction, c’est juste une autre façon de traire l’argent. »

Cependant, ces compromis s’effondrent, selon des sources, Guillemot a été très clair sur une chose : les NFT de Ghost Recon ne sont qu’un début. Ubisoft a actuellement beaucoup plus de plans, et beaucoup plus larges, pour introduire la technologie blockchain dans ses autres jeux à l’avenir.

Un porte-parole d’Ubisoft a refusé de commenter.