Le patron de Fauci s’écarte follement de la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan avec Martha MacCallum – RedState ⋆ 10z viral

Martha MacCallum de Fox a eu une interview fascinante avec le patron du Dr Anthony Fauci au NIH, le Dr Francis Collins.

MacCallum lui pose des questions sur un e-mail du 20 avril 2020 qui fait référence à un rapport de Bret Baier sur la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan. Elle demande pourquoi il l’a qualifié à ce moment-là de théorie du complot. Il prétend qu’il y avait “beaucoup de théories du complot qui circulaient”, puis il commence à énumérer des choses, y compris la théorie des fuites de laboratoire, affirmant qu’il n’a jamais exclu cela.

MacCallum brûle le directeur du NIH Francis Collins sur les e-mails de Fauci. Elle a posé des questions sur un sujet avec la ligne d'objet « le complot prend de l'ampleur » concernant : la théorie du laboratoire, mais il a déploré que c'est quelque chose qu'il « n'a jamais pensé… deviendrait un sujet pour Fox News » et ils ne l'ont jamais rejeté

Un e-mail d'avril 2020 du directeur des NIH, Francis Collins, à Fauci sous la ligne d'objet : La conspiration prend de l'ampleur. L'e-mail comprenait un lien vers un article sur Bret Baier disant sur FOX News que l'épidémie de covid avait commencé dans le laboratoire de Wuhan. La réponse de Fauci est expurgée.

Fondamentalement, Collins essayait de dévier, car l’e-mail ne concernait pas d’autres théories du complot mais la théorie des fuites de laboratoire, comme l’indiquait le corps du texte, pas seulement la ligne d’objet. Puis il essaie de rejeter la théorie en disant qu’il n’a vu “aucune preuve” pour la soutenir. « Les allégations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires », dit-il.

Maintenant, bien sûr, cela n’a aucun sens. Pourquoi une théorie devrait-elle exiger plus de « preuves extraordinaires » qu’une autre théorie ?

Mais MacCallum embroche immédiatement cette déviation, notant qu’il n’y a pas eu de preuve qu’elle provienne d’une “source zoonotique” (à laquelle Collins a fait des grimaces) et lui fournissant des preuves en or de la théorie des fuites de laboratoire, lui demandant si ou il ne connaissait pas les trois chercheurs du laboratoire de Wuhan qui souffraient de symptômes de COVID et ont dû être hospitalisés parce qu’ils sont tombés si malades en novembre 2019. Il indique qu’il était au courant que certains sont tombés malades, mais pas nécessairement combien de personnes sont tombées malade.

Le directeur du NIH, Collins, insiste sur le fait qu'il doit y avoir "une enquête ouverte fondée sur des preuves et dirigée par des experts" sur les origines du virus, mais MacCallum a rétorqué que de nombreuses affirmations ont été rejetées si elles venaient de la droite. Collins confirme, affirmant que beaucoup étaient trop « scandaleux »

Mais à un moment donné, Collins a dû se rendre compte que MacCallum connaissait trop bien ses faits, elle ne reculait pas, elle voulait savoir pourquoi lui et Fauci attribuaient cela à un complot (à quoi il n’a pas répondu de manière adéquate) et elle a commencé à pénétrer dans des zones qui ne faisaient pas du tout de lui un campeur heureux. Alors il perd un peu la tête et dit que nous avons consacré suffisamment de temps à cela et pouvons-nous s’il vous plaît commencer à parler de la façon de sauver des vies du virus ?

Martha MacCallum de Fox News pose au directeur des NIH, le Dr Francis Collins, plusieurs questions sur les origines de COVID. Finalement, il dit : « S'il vous plaît, pourrions-nous nous concentrer un peu plus sur la façon dont nous allons sauver des vies ? »

Traduction : Vous vous lancez dans des questions auxquelles je ne veux pas répondre maintenant. Cela fait des mois qu’on parle de vaccins. Ce dont les médias n’ont pas suffisamment parlé, c’est de la théorie des fuites de laboratoire, en grande partie parce qu’elle a été abattue sans raison par les médias et des personnes comme Fauci.