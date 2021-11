Le patron de Ferrari a eu des flashbacks Sebastian Vettel contre Charles Leclerc au Brésil

Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré qu’il était à cran lorsque Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont battus dans le premier tour à Interlagos.

Leclerc et Sainz ont couru côte à côte alors qu’ils descendaient vers le virage 4 après le départ et, où Leclerc était entré en collision avec Sebastian Vettel au même moment, laissant les deux voitures endommagées, Binotto a admis qu’il avait « peur » à ce moment-là.

Leclerc a dépassé son coéquipier à l’intérieur du virage, mais heureusement du point de vue de Ferrari, ils ont réussi à éviter le contact cette fois-ci.

« Ils se sont battus entre eux au départ de la course et m’ont fait revivre des moments déjà vécus il y a deux ans. [with Leclerc and Vettel] », a déclaré Binotto à Sky Italia.

« Mais ça s’est bien passé. J’avais peur, mais ils n’ont pas pris trop de risques.

« Ils savent ce qu’ils peuvent faire les uns avec les autres. J’espère les voir se battre à nouveau et qu’ils gardent la marge de sécurité qu’ils connaissent.

Quitter le Brésil avec encore 19 points en poche 💪 Nous restons concentrés sur les trois dernières courses et notre objectif 2021 🤜🤛#essereFerrari 🔴 #BrazilGP pic.twitter.com/ig1S7QPwyn – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 15 novembre 2021

Leclerc a pu se rapprocher après que Sainz ait subi une mauvaise escapade, s’emmêlant avec Lando Norris au virage 1 et se laissant vulnérable à son coéquipier, qui a pu se frayer un chemin et rester devant pour le reste de la course.

Les deux pilotes ont été vus en train de discuter entre eux après la course et Sainz n’a pas tardé à dire qu’il n’y avait pas de tension entre eux deux après leur bataille, et Binotto maintient qu’ils sont toujours libres de se battre lorsque le moment le permet.

Il a ajouté : « Entre Carlos et Charles, il y a toujours une compétition libre. La priorité, c’est l’équipe. Si s’affronter signifie ramener le résultat de l’équipe à la maison, il n’y a pas de problème.

«Ils doivent le faire avec précaution. J’ai vu que Carlos a essayé de fermer Charles, mais il n’a pas tellement fermé. Il a respecté nos souhaits.

Leclerc et Sainz sont arrivés à la maison comme les meilleurs derrière les pilotes Red Bull et Mercedes, ajoutant une solide récolte de points pour étendre leur avantage sur McLaren dans la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs.

Binotto a salué les progrès de son équipe cette année, et il espère poursuivre cela jusqu’à la fin de la saison.

« Nous savons que c’est notre voiture et nous ne pouvons pas nous battre avec les meilleurs », a-t-il déclaré.

« C’est une voiture qui vient de la voiture de l’an dernier, qui est née avec des lacunes et des défauts. Partant de cette hypothèse, il a beaucoup grandi et bien.

« L’équipe à domicile pour 2022 travaille beaucoup. Nous nous développons également sur la gestion de course. Des stratégies, des arrêts aux stands et de très bons pilotes aussi.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla