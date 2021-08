Le patron de fin de partie punitif de Cris Tales devrait maintenant être beaucoup plus facile

in

Un peu plus d’un mois après sa sortie, le RPG au tour par tour Cris Tales a publié sa première mise à jour, y compris quelques ajustements d’équilibre très demandés. Les principaux d’entre eux sont les changements qui ont permis au protagoniste Cris d’apprendre la compétence de guérison beaucoup plus tôt, et une mise à jour qui empêchera le difficile boss de fin de partie du jeu de se guérir à plusieurs reprises.

Alors que Cris Tales, un hommage aux JRPG classiques, a été salué pour son approche unique du combat, semblable à un puzzle, les joueurs ont critiqué la fastidieuse bataille finale du jeu avec Time Empress. En raison du puissant sort de guérison Perfect Cure de l’Impératrice, la bataille prend beaucoup plus de temps qu’elle ne devrait l’être, nécessitant une gestion constante juste pour que la bataille continue de progresser.

La nouvelle mise à jour a nerfé cette capacité, limitant l’utilisation de Perfect Cure à seulement deux fois dans un combat. Un autre coup de pouce utile a été ajouté pour les joueurs qui peuvent avoir des difficultés avec des combats antérieurs, le protagoniste Crisbell déverrouillant désormais Heal au niveau 2.

Le correctif comprend également un certain nombre d’autres corrections de bugs et est maintenant disponible pour Steam et PlayStation 5. Modus Games n’a pas indiqué quand le correctif sera disponible sur d’autres plates-formes.

Malgré quelques défauts comme ceux corrigés dans ce patch initial, Cris Tales a été bien reçu, la critique de GameSpot l’évaluant à 8/10. Cris Tales “livre une histoire merveilleusement satisfaisante sur un groupe d’individus en difficulté qui s’efforcent de sauver le monde pour leurs propres raisons, et en cours de route, trouvant un endroit où appartenir les uns aux autres”, a déclaré le critique Jordan Ramée. “Des personnages hilarants comme Willhelm empêchent les choses de devenir trop stressantes, et les puissantes capacités de Time Mage de Crisbell conduisent à des choix narratifs intrigants, à des énigmes amusantes et à des combats engageants.”

